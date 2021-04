Nokavt v 12. rundi: Navarrete obranil naslov prvaka

Za nami je še ena zanimiva boksarska noč, ki jo je kronal mehiško-portoriški spopad med prvakom Emanuelom Navarretejem in izzivalcem Christopherjem Diazom. Navarrete je upravičil svojo vlogo favorita in tekom dvoboja večkrat zrušil svojega nasprotnika, ki je vztraja vse do končnice sklepne runde, ko so njegovi trenerji po težkem nokdavnu sklenili, da nadaljevanje borbe nima smisla.

Diaz je v doboju vendarle uspel pokazati nekatere ranljivosti mehiškega šampiona. Predvsem, ko gre za borbo z majhne razdalje.