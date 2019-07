Boksar med obračunom v sloviti areni O2 razmišljal le o ... hamburgerju!

Za morda najbolj nenavadno in bizarno vprašanje je na nedavnem obračunu z Marianom Rubenom Diazom v londonski areni O2 poskrbel Fabio Wardley. Ta je med premorom med rundama trenerski štab vprašal, če bodo po obračunu odšli v Five Guys. Gre za verigo s hitro prehrano, specializirano za hamburgerje. Wardley je sicer obračun dobil in ostaja neporažen v karieri poklicnega boksarja.

