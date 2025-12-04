Svetli način
Boksar ni plačal pristojbin in ostal brez šampionskega pasu

Bangkok, 04. 12. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

T.V.
Terence Crawford je septembra prišel do svoje največje zmage v bogati karieri. Udaril se je s slovitim Canelom Alvarezom in postal svetovni prvak še v peti težnostni kategoriji. A tega naziva ni obdržal dolgo. Šampionski pas WBC so mu namreč odvzeli, ker ni plačal pristojbin za borbo.

Terence Crawford je z odlično predstavo premagal Canela Alvareza.
Terence Crawford je z odlično predstavo premagal Canela Alvareza. FOTO: AP

Terence Crawford je z dominantno zmago proti Canelu Alvarezu potrdil, da je eden najboljših, če ne najboljši boksar svoje generacije. Vse skupaj je še toliko bolj impresivno, saj je do zmage prišel v težnostni kategoriji, ki je dve nad tisto, v kateri se sicer bori. Odlični Američan sicer boksa do slabih 70 kg, medtem ko se je z mehiškim šampionom udaril v supersrednji kategoriji do 76 kg. Canelu je odvzel šampionske pasove WBA, IBF, WBO, WBC in The Ring Magazine, a kmalu ostal brez enega izmed teh.

Predsednik združenja WBC Mauricio Sulaiman je na konvenciji v tajskem Bangkoku sporočil, da Crawford ni plačal pristojbin za borbo proti Alvarezu in tudi Israilu Madrimovu, zato so mu šampionski pas WBC odvzeli. 

"WBC je igral ključno vlogo pri tem, da smo uspeli speljati borbo Crawford – Canelo. Na tem dogodku je bilo v igri več milijonov dolarjev. To je denar, ki spremeni življenje družinam borcev in tudi njihovim naslednjim generacijam. Naredili smo več stvari, poseben ring, o katerem se je govorilo po vsem svetu, kipe ... Na koncu pa prejeli klofuto. A WBC in boks sta za vse. Boks ni samo ena organizacija, promotor ali borec. Dokler obstajata čast in spoštovanje, bomo nadaljevali pot. Tudi naslednji prvak bo tako dober, ali celo boljši od zadnjega prvaka, ki je imel pas. Šampionski pas je zdaj prost," je povedal Sulaiman.

Terence Crawford je ostal brez enega izmed šampionskih pasu.
Terence Crawford je ostal brez enega izmed šampionskih pasu. FOTO: AP

Crawford je sicer z borbo proti Alvarezu zaslužil kar 50 milijonov dolarjev (slabih 43 milijonov evrov), za borbo pa bi moral plačati 300 tisoč dolarjev pristojbin, kar predstavlja približno 0.6 odstotka njegovega zaslužka od borbe. Za izpraznjeno mesto prvaka se bosta sicer zdaj udarila Christian Mbilli in Hamzah Sheeraz.

