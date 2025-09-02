Prva žrtev obveznega testiranja spola? Olimpijska prvakinja ne bo tekmovala na SP

Lin Yu-ting in alžirska boksarka Imane Khelif sta bili v središču velikega spora glede spola na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer sta osvojili naslova v ločenih težnostnih kategorijah. Zveza World Boxing je prejšnji mesec sporočila, da bodo morale ženske, ki želijo tekmovati na prvenstvu v Liverpoolu od 4. do 14. septembra, v skladu z novo politiko opraviti obvezno testiranje spola.
Devetindvajsetletna Lin se je strinjala s testiranjem, je povedal njen trener Tseng Tzu-chiang. Tajvanska boksarska zveza pa je sporočila, da je rezultate predložila krovni svetovni zvezi, vendar nato od mednarodne organizacije ni prejela odgovora.
"Športnici ne moremo dovoliti potovanja v Veliko Britanijo brez kakršnega koli zagotovila," so sporočili iz tajvanske zveze. V skladu s politiko krovne zveze morajo borke, starejše od 18 let, ki želijo sodelovati na tekmovanju pod okriljem krovne zveze WBA, opraviti genetski test s polimerazno verižno reakcijo (PCR), da se določi njihov spol ob rojstvu.
Lin in Khelif sta bili izključeni iz SP mednarodne boksarske zveze (Iba) leta 2023, potem ko je Iba sporočila, da nista opravili testov za ugotavljanje spola. Vendar pa jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil nastopiti v Parizu, češ da sta bila žrtvi "nenadne in samovoljne odločitve Ibe". Obe sta nato zmagali.
Khelif in Lin sta bili med igrami tarča napadov na družbenih omrežjih, govoric o njunem biološkem spolu in dezinformacij. Zveza World Boxing bo organizirala tudi boksarska tekmovanja na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, potem ko je prejela začasno priznanje Moka.
