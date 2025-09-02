Svetli način
Borilni športi

Prva žrtev obveznega testiranja spola? Olimpijska prvakinja ne bo tekmovala na SP

Ljubljana, 02. 09. 2025 09.14 | Posodobljeno pred 2 urama

STA
22

Tajvanska olimpijska prvakinja v boksu Lin Yu-ting ne bo tekmovala na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo ta teden. Novico o odstopu s tekmovanja je potrdila tajvanska zveza, čeprav je Lin po besedah svojega trenerja opravila obvezno testiranje spola.

Lin Yu-ting in alžirska boksarka Imane Khelif sta bili v središču velikega spora glede spola na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer sta osvojili naslova v ločenih težnostnih kategorijah. Zveza World Boxing je prejšnji mesec sporočila, da bodo morale ženske, ki želijo tekmovati na prvenstvu v Liverpoolu od 4. do 14. septembra, v skladu z novo politiko opraviti obvezno testiranje spola. 

Devetindvajsetletna Lin se je strinjala s testiranjem, je povedal njen trener Tseng Tzu-chiang. Tajvanska boksarska zveza pa je sporočila, da je rezultate predložila krovni svetovni zvezi, vendar nato od mednarodne organizacije ni prejela odgovora.

Lin Yu-ting
Lin Yu-ting FOTO: Profimedia

"Športnici ne moremo dovoliti potovanja v Veliko Britanijo brez kakršnega koli zagotovila," so sporočili iz tajvanske zveze. V skladu s politiko krovne zveze morajo borke, starejše od 18 let, ki želijo sodelovati na tekmovanju pod okriljem krovne zveze WBA, opraviti genetski test s polimerazno verižno reakcijo (PCR), da se določi njihov spol ob rojstvu.

Lin in Khelif sta bili izključeni iz SP mednarodne boksarske zveze (Iba) leta 2023, potem ko je Iba sporočila, da nista opravili testov za ugotavljanje spola. Vendar pa jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil nastopiti v Parizu, češ da sta bila žrtvi "nenadne in samovoljne odločitve Ibe". Obe sta nato zmagali.

Imane Khelif
Imane Khelif FOTO: AP

Khelif in Lin sta bili med igrami tarča napadov na družbenih omrežjih, govoric o njunem biološkem spolu in dezinformacij. Zveza World Boxing bo organizirala tudi boksarska tekmovanja na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, potem ko je prejela začasno priznanje Moka.

KOMENTARJI (22)

Paulus80
02. 09. 2025 11.15
Pravilno je, da se žensk ne tepe. Zdaj je že treba narediti labaratorijsko preiskavo, če bi se človek želel držati zgoraj navedenega…šala!
ODGOVORI
0 0
Hugh_Mungus
02. 09. 2025 11.15
-1
Izgleda je velika večina ljudstva spala na ušesih med poukom biologije in prisegajo na dogme desnih trobil. V kateri spol spadajo različne kromosomske motnje?
ODGOVORI
0 1
pope p
02. 09. 2025 11.08
+0
olimpijski prvak*
ODGOVORI
1 1
galeon
02. 09. 2025 10.56
+7
Še so pametni na svetu.
ODGOVORI
8 1
Darko32
02. 09. 2025 10.56
+9
Na tem področju je potrebno narediti red. NAmreč to je zloraba športa in nič drugega. Če je tekmovanje v ženskih disciplinah je pač tekmovanje v ženskih disciplinah in ne, da se goljufa tudi na tem področju. Zato pravim, da je to neke vrste goljufanje v športu in to ni prav.
ODGOVORI
10 1
MindyMouse
02. 09. 2025 10.56
+4
Edino pravilno, če po spolu katerega se je rodil/rodila ni ženska, pač ne more tekmovati v ženski kategoriji. Naj jim naredijo svojo kategorijo in naj tekmujejo s sebi enakimi. Tistim, ki bodo potrjeno moškega spola, pa odvzet naslove prvakov in bo najbolj fer za vse.
ODGOVORI
5 1
rahlo_nepristranski
02. 09. 2025 10.54
+7
Žrtev ? Hahaha kaj pa ostale, ki so dejansko ženske in jih ta lahko z tako močnimi udarci spravi na drugi svet a one pa niso žrtve ??? Sramota ste vi in cel vaš portal, sramota
ODGOVORI
8 1
bluzerr
02. 09. 2025 10.46
+13
trump je že napovedal, da tem transvestitom ne bo dal vize za olimpijske v LA. Pravilno!!!
ODGOVORI
14 1
Castrum
02. 09. 2025 10.44
+13
In prav je tako! Hvalabogu!!!
ODGOVORI
14 1
konc
02. 09. 2025 10.42
+11
Tako je to, ko se začne drezati v nekaj, kar je bilo prej čisto v redu in prav. Stvari grejo v... Spola sta dva, ljudje dragi, nič več, nič manj. Pa pustimo kakšne redke anomalije na strani.
ODGOVORI
12 1
NotMe
02. 09. 2025 10.42
+10
Žrtev??? Resno?! Žrtve so le punce, ki so se morale tepst z desci. In tegale nekako ne varjamem, da so poslali rezultate, da pa ni bilo odgovora, dajte no, saj se ne govori o upravni enoti Duplek glede soglasja za gradnjo škarpe.
ODGOVORI
11 1
JAZsemTI
02. 09. 2025 10.41
+0
Nekaj ne štima 😏
ODGOVORI
1 1
dober dan
02. 09. 2025 10.33
+11
Žrtve so ženske ki so se morale tepsti proti njima
ODGOVORI
12 1
Žrtev
02. 09. 2025 10.32
+4
Čestitke obema tipoma, da zastopada nas moške in še enkrat dokažemo, da smo v vsem boljši.
ODGOVORI
7 3
NotMe
02. 09. 2025 10.42
+4
A ne? Res sta pogumna, klobuk dol
ODGOVORI
5 1
mmickica
02. 09. 2025 10.54
+2
😂😂😂
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
02. 09. 2025 10.29
+1
Ja ce so tako prepričane v svoj prav, da so res ženske naj gredo na test pa je. Lahko 2x zaprejo usta usem
ODGOVORI
3 2
mmickica
02. 09. 2025 10.15
+18
Naj za te mavričaste naredijo ločeno tekmovanje, tako kot za paraolimpijce.
ODGOVORI
20 2
3320.
02. 09. 2025 10.14
+15
Bil je testiran, ženska ni, v naslovu pa še vedno piše prvakinja 🤦🏻‍♂️
ODGOVORI
17 2
Morgoth
02. 09. 2025 10.38
+4
Da se ne užali čustev 🤡
ODGOVORI
4 0
blekk
02. 09. 2025 10.44
+5
Čustva so nepomembna če so to dejstva!
ODGOVORI
5 0
