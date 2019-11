Boksarska olimpijska prvakinja zaradi strahu pred slepoto končala kariero

Za Yorkshire Evening Post je Nicola Adams dodala še:"Neizmerno sem ponosna, da sem zastopala našo državo na olimpijskih igrah in osvojila dve zlati medalji ter osvojila pas za zmago po verziji WBO. Uresničile sem svoje sanje, a vse to je pustilo posledice na mojem telesu."Adamsova ima dve zlati olimpijski odličji in je nameravala naslov braniti na OI leta 2020 v Tokiu, a bo zaradi zdravja morala opustiti te načrte.

"Svetovali so mi, da bi kakršen koli nadaljnji udarec v oko verjetno lahko nepopravljivo ogrozil moj vid in celo povzročil, da bi ga za stalno izgubila,"je povedala Adamsova, ki je tudi letošnja svetovna prvakinja v mušji kategoriji po verziji WBO

Zadnjič je bila Britanka v ringu 28. septembra, ko je po petih zmagah med profesionalkami prišla po prvega remija, kot amaterka pa je zmagala na vseh večjih tekmovanjih, tudi na prvih olimpijskih igrah, na katerih so se boksarke lahko potegovale za odličja. V Londonu in Riu so se boksarke borile v treh kategorijah, v Tokiu prihodnje leto pa se bodo v petih. Tako je 37-letna Angležinja osvojila zlato leta 2012 in nato ubranila naslov v letu 2016, leta 2017 pa se je preselila med profesionalce, njena statistika je pet zmag in en neodločen izid.

Njen zastopnik Frank Warren je dejal: "Njeni dosežki bodo zapisani v zgodovino in vedno bo ikona britanskega športa. Pogrešali jo bomo, a bo tudi inspiracija za vse generacije, ki še prihajajo.".