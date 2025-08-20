Svetli način
Borilni športi

Boksarska zveza bo pred SP uvedla teste spola

Berlin, 20. 08. 2025 17.20 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
10

Svetovna boksarska zveza (WB) je dokončno uvedla obvezne teste spola za moške in ženske, ki želijo tekmovati na njihovih tekmovanjih. Potrditev novega vodstvenega organa svetovnega boksa prihaja približno dva tedna pred njegovim prvim svetovnim prvenstvom v Liverpoolu od 4. do 14. septembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Imane Khelif
Imane Khelif FOTO: AP

"Politika je zasnovana tako, da zagotavlja varnost vseh udeležencev in enake konkurenčne pogoje za moške in ženske," je sporočila Svetovna boksarska zveza.

Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu in njihova upravičenost do tekmovanja.

Preberi še Kontroverzna boksarka Trumpu: Od rojstva sem ženska

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti je pritegnila veliko pozornosti na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer sta alžirska Imane Khelif in tajvanska boksarka Lin Yu-ting osvojili zlati medalji, potem ko jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil tekmovati.

Lin Yu-ting
Lin Yu-ting FOTO: Profimedia

A sta bila leto prej diskvalificirani s svetovnega prvenstva tedaj sporne Mednarodne boksarske zveze (IBA), ker naj bi neuspešno opravili teste za ugotavljanje spola. Mok, ki je organiziral prejšnja olimpijska boksarska turnirja, ker je iz različnih razlogov pred tem suspendiral IBA, je pred OI v francoski prestolnici dejal, da lahko Khelif in Lin tekmujeta, ker sta se rodili in se opredeljujeta kot ženski.

Izvršni odbor Moka je februarja letos priznal Svetovno boksarsko zvezo kot partnerja in bo lahko prevzela organizacijo boksarskih tekmovanj na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.

boks svetovna boksarska zveza wb test imane khelif lin yu-ting
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
indigokid
21. 08. 2025 11.54
boks bi moral imet eno samo kategorijo, za vse teže in spole, stvar rešena ...
ODGOVORI
0 0
Morbius
23. 08. 2025 08.33
Ja, se strinjam, ukinit pri vseh športih delitve na ženske in moške, to bi bila prava enakopravnost spolov.
ODGOVORI
0 0
Šumsko voče
21. 08. 2025 10.23
Nedaj se brat
ODGOVORI
0 0
Maxx365
20. 08. 2025 19.41
+4
A bo po testu spolnosti moral vrniti olimpijsko medaljo?
ODGOVORI
4 0
tincoop
20. 08. 2025 19.24
+5
Treba je biti pošten do žensk, ki utemeljeno ne tekmujejo v mešanih kategorijah...
ODGOVORI
5 0
dannyer
20. 08. 2025 19.08
+11
pravilno ker danes vemo da oseba ni bila ženska. in to se nebi smelo zgoditi v 21 st
ODGOVORI
12 1
brusilec
20. 08. 2025 19.17
-15
ne vem o čem govoriš... iman khalif ni bila nikoli moški..
ODGOVORI
0 15
dannyer
20. 08. 2025 19.26
+7
dokazali so da so skladni razultati iz svetovnega prevenstva in ,da nebi smeal nastopati v žesnki kategoriji. malo si v zaostanku z novicami
ODGOVORI
7 0
Maxx365
20. 08. 2025 19.44
+5
Brusilec, ti najbolj veš, ker si bil poleg pri njegovem porodu 🤣
ODGOVORI
5 0
Maxx365
20. 08. 2025 19.45
+5
... pardon, pri njenem praviš 🤣
ODGOVORI
5 0
