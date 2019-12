Boksarske avtoritete opozarjajo: Ruiz Jr. je 'penicilin' za Joshuin boks

Le še nekaj več kot 24 ur nas loči od težko pričakovanega povratnega boksarskega obračuna za naslov svetovnega prvaka težke kategorije po verzijah WBA, IBF, WBO in IBO med Andyjem Ruizom mlajšim in prvim izzivalcem Anthonyjem Joshuo. Prenos dvoboja si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali v soboto, 7. decembra, od 17:00 naprej na VOYO.

Čakanja je konec. Največja boksarska 'revanša' v iztekajočem se koledarskem letu se nezadržno približuje ( z neposrednim prenosom na VOYO, v soboto, 7. decembra, od 17:00 naprej) , mnogi boksarski navdušenci na eni ter analitiki in poznavalci na drugi strani pa se sprašujejo, ali se je Anthnoy Joshua zmožen maščevati za svoj edini poraz v profesionalni karieri in si okrog svojega pasu vnovič pripeti vse štiri šampionske pasove težke kategorije po različicah WBA, IBF, WBO in IBO.



Prav nobenega dvoma ni, da gre za zelo pomemben dvoboj za celotno težko kategorijo profesionalnega boksa, obenem pa bržkone tudi za odločilni obračun v luči vprašanja glede nadaljevanja kariere britanskega borca. V kolikor Joshua še drugič zapored izgubi borbo za naslov prvaka proti neugodnemu Andyju Ruizu Jr.-ju - še posebej, če bi se to zgodilo na podoben način kot na prejšnjem obračunu v New Yorku s predčasnim nokavtom - bi to bila zanj velika katastrofa. Enako boleč poraz bi bil to tudi za promotorja Eddieja Hearna, ki si je ime v svetu boksa ustvaril prav po zaslugi uspehov Anthonyja Joshue.





Mnogi boksarski poznavalci in analitiki so prepričani, da bo Andy Ruiz mlajši še drugič premagal Anthonyja Joshuo in tako ubranil vse šampionske pasove težke kategorije. FOTO: Profimedia

Na stavnicah v prednosti Joshua, analitiki so drugačnega mnenja

Ob pogledu na stavnice je sicer slika povsem jasna: te Joshui pripisujejo veliko večje možnosti za uspeh. Sicer ne tako prepričljivo in podcenjevalno kot pred prvo borbo v slovitem Madison Square Gardnu, a je očitno Britanec še naprej v njihovih napovedih veliko večji favorit od Ruiza mlajšega. Pa čeprav vsi dobro vemo, kako se je končal omenjeni obračun v New Yorku, ki je pri številnih boksarskih avtoritetah in analitikih sprožil veliko vprašanj pred povratnim obračunom v Savdski Arabiji.



Zlobni jeziki bodo dejali, da se je 'debelušni' Američan mehiških korenin do (presenetljive) junijske zmage dokopal po spletu neverjetnih srečnih naključij. Predvsem bodo poudarjali, da je bil 1. junij zgolj slab dan Anthonyja Joshue, ki od samega prihoda v ring ni bil pri stvari. pa je bilo temu res tako? Ruiz Jr. je po mnenju boksarskih avtoritet brez kakršnega koli dvoma boljši boksar od nekaj let mlajšega rivala. To so vedeli vsi, še preden se je zgodil njun prvi dvoboj v Madison Square Gardnu. To seveda ne pomeni, da so bili poznavalci prepričani v Ruizov nokavt, toda glede samega boksarskega znanja in dozdajšnjih izkušenj na obeh straneh, dvomov ni bilo, kdo je v tem trenutku boljši boksar. Na stotine amaterskih borb, številni turnirji in tekmovanja so nekaj, kar je v razvoju vsakega profesionalnega borca težko nadoknaditi. In prav v naštetih dejavnikih se skriva ključ Američanovega uspeha.





Kdo bo spretnejši in srečnejši na povratnem obračunu v Savdski Arabiji?