Boksarski šampion Usik na Poljskem za kratek čas aretiran

Oleksandra Usika in njegovega trenerja je na letališču v Krakovu za kratek čas aretirala policija. Vmešal se je celo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na družbenem omrežju X zapisal, da je z Usikom govoril po telefonu in da je 37-letnik na prostosti. Zelenski je dodal, da je "razočaran" nad ravnanjem z "našim državljanom in prvakom".

Medtem je Usik na Instagramu incident označil zgolj za "nesporazum" in pohvalil poljsko policijo, ker je opravila svoje delo ne glede na "višino, težo, doseg in oznake". Po navedbah ESPN je bil razlog, da so obema preprečili vkrcanje na letalo, očitno zaznavanje uradnika letalske družbe, da Usik in njegov trener nista v primernem stanju za let.

Usik je navedbe anonimnega vira zanikal in trdi, da sta bila oba s trenerjem preprosto izčrpana po 14-urnem potovanju iz vojno razdejane Ukrajine - vključno s skoraj 900-kilometrsko vožnjo. Razlog za začasno pridržanje naj bi bila jezikovna ovira v kombinaciji z Usikovo jezo, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Usik, ki je bil leta 2012 na igrah v Londonu tudi olimpijski zmagovalec, je 18. maja na velikem spektaklu v Riadu po 12 rundah premagal dotlej nepremaganega Britanca Furyja in mu odvzel pas združenja WBC. Ukrajinec, ki je bil pred tem svetovni prvak združenj IBF, WBO in WBA, je postal prvi nesporni prvak v težki kategoriji po 25 letih. To je nazadnje leta 2000 uspelo Lennoxu Lewisu.

Povratni dvoboj bo v Savdski Arabiji na sporedu 21. decembra.