Boksarski svet je zavit v črno: umrl je 'ruski Tyson'

Boksar, znan kot ruski Tyson po Američanu Miku Tysonu, je v karieri dobil 36 od 37 dvobojev, 27 z nokavtom. A njegova kariera je bila kratka. Denis Bojcov, ki je bil leta 2013 nekaj časa potencialni tekmec Vladimirja Klička pri WBO, je sicer začel kariero v Nemčiji, kjer je tudi živel precej let. Zadnjič je boksal marca 2015, ko je hitro premagal Brazilca Irineuja Beata Costo Juniorja.

Maja leta 2015 so ga v Berlinu v doslej nepojasnjenih okoliščinah našli nezavestnega v tunelu podzemne železnice. Dali so ga v umetno komo in ga operirali zaradi hudih poškodb glave in roke. Nadaljnje operacije in dolg rehabilitacijski proces mu nikoli niso dovolili, da se vrne v tekmovalno formo, tako da se je upokojil.