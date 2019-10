Boksarski svet v en glas: 'Smrt Patricka Daya nas je uničila'

Sodeč po odzivih žalujočih ob tragični novici, da je v noči na četrtek po srednjeevropskem času mladi ameriški boksar Patrick Day podlegel hudim poškodbam možganov, lahko zaključimo, da je bil 27-letnik zelo priljubljen v boksarskih krogih. To se je nenazadnje pokazalo tudi na zadnji novinarski konferenci dva dneva pred usodnim sobotnim dvobojem v Chicagu proti Charlesu Conwellu , ko je vselej nasmejani Day uspel spraviti v dobro voljo vse prisotne v medijskem centru. Zato ne čudi, da številni znani obrazi iz boksarskega sveta objokujejo smrt nadarjenega športnika, predvsem pa izpostavljajo boksarjev edinstven značaj ter spoštljiv odnos do vsakogar.

"Novica o smrti Patricka Daya me je povsem uničila. Spoznal sem ga prejšnji četrtek in nemudoma spoznal, za kako posebno in srčno osebo gre. Živel je svoje sanje, medtem ko bi s svojim nasmehom osvojil vsakogar, ki se je nahajal v njegovi družbi,"je ob smrti boksarja zapisal ugledni promotor Eddie Hearn.