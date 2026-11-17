Več kot tri mesece se je boril za življenje po hudih možganskih poškodbah, ki jih je utrpel v boksarskem dvoboju v Dublinu. Smrt Leeja Reevesa je globoko pretresla družino, prijatelje in številne člane boksarske skupnosti, ki so ves ta čas trdno upali in verjeli, da bo "El Champo" dobil najtežjo bitko v svojem življenju. Ta usodna bitka se je začela 1. avgusta, ko je nastopil na boksarskem spektaklu v dublinski dvorani 3Arena. V dvoboju proti rojaku Garyju Cullyju je v deseti rundi doživel hud nokavt, po katerem so ga nujno prepeljali v bolnišnico. Zaradi resnosti poškodb je moral na operacijo možganov, zdravniki pa so ga nato dali v umetno komo, da bi telesu omogočili okrevanje.

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Naslednje mesece je preživel v bolnišnicah – najprej v Dublinu, nato pa so ga premestili v domači Limerick, da bi bil bližje svojim najbližjim. Družina in prijatelji so ves čas budno spremljali njegovo zdravstveno stanje in upali na srečen razplet. Čeprav so se v posameznih trenutkih pojavili znaki izboljšanja, je njegovo stanje ostalo izjemno resno. V zadnjih dneh pa je prišlo do novih zapletov in okužbe, nakar je sledila novica, ki so se je vsi bali. Reeves je v profesionalni karieri, ki jo je začel leta 2018, oddelal skupno 18 dvobojev ter vpisal 16 zmag in dva poraza. Leta 2022 je po zmagi nad Mehičanom Sebastianom Diazom Maldonadom osvojil naslov severnoameriškega prvaka organizacije NABF v superlahki kategoriji.

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Vendar pa je vpliv "El Champa" močno presegal meje boksarskega ringa. V domačem Limericku je bil znan po svojem dobrodelnem delu in dejavnosti v organizaciji Limerick Treaty Suicide Prevention, ki se ukvarja s preprečevanjem samomorov ter nudi podporo ljudem v duševnih stiskah. Potem ko je leta 2015 izgubil mamo Cathy, se je Reeves še posebej posvetil ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja in pomoči ljudem, ki preživljajo težke življenjske trenutke. Redno je sodeloval pri prostovoljskih dejavnostih, njegov prispevek k lokalni skupnosti pa je bil prepoznan tudi lani, ko je prejel posebno mestno priznanje. Bil je tudi pripadnik irskih obrambnih sil, leta 2023 pa je nastopil v britanskem televizijskem resničnostnem šovu Survivor UK.

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Po novici o njegovi smrti so se zvrstila številna ganljiva sporočila družine, prijateljev in ljudi iz boksarskega sveta. Posebej pretresljivo poslovilno sporočilo je objavil njegov prijatelj, trener in nekdanji boksar Jonathan OBrien, ki je javnost več mesecev obveščal o Reevesovem zdravstvenem stanju. "Zbogom, sin. Mirno spi. Boril si se tako pogumno do samega konca. Neizmerno te imamo radi. Počivaj v miru ob svoji mami in bratu, ki te čakata pri nebeških vratih. Čuvaj svoje sestre in očeta, bodi ob njih in jim daj moči, da premagajo to neizmerno bolečino. Radi te imamo, Lee. Za vedno boš v naših srcih," je v čustvenem zapisu na svojem profilu na Instagramu zapisal OBrien, irska političarka, mestna svetnica in družinska prijateljica Reevesovih Catherine Slattery pa je dodala: "Limerick je zavit v globoko žalost zaradi izgube Leeja Reevesa. Lee ni bil le boksar z zavidljivo kariero, temveč tudi velik zagovornik duševnega zdravja, ki je neumorno opozarjal na pomen te teme in na to, kako lahko duševne stiske vplivajo na mlade. Bil je izjemno ponosen prebivalec Limericka. Svoje mesto in njegove ljudi je imel neizmerno rad ter izkoristil vsako priložnost za njegovo promocijo. Ljubil je svojo družino, bil je zelo ponosen na svojega očeta Tonyja ter oboževal svoje sestre, nečakinje in nečake, prav tako kot so oni oboževali njega. Počivaj v miru, šampion, vsem nam boš močno manjkal."

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