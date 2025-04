Seznam borb na dogodku FNC 22 obljublja spektakel. Za vrhunec bosta v zadnji borbi poskrbela Poljak Michal Kita in vedno zgovorni Miran Fabjan. Slovenec nasprotnika spoštuje, a v isti sapi dodaja, da bo zagotovo zmagal domačin. "(Med tehtanjem) Mi je dejal, da še vedno sanjam. Bomo videli, ko bo jutri sanjal v Stožicah in ga bo budilo 12.000 ljudi," je dejal nasprotniku, ki je v poljski organizaciji KSW zmagal na štirih od desetih borb. "Fant je pravi borec. Spreten je in ni kar tako bil dvakrat izzivalec v KSW-ju, ampak mislim, da bo to premalo za Fabjana," je v svojem stilu dodal Fabjan.