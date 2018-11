Bonifika bo gostila spopad legend borilnih veščin, vsi se bojijo Jurišiča

Eden najboljših in prepoznavnih slovenskih borcev Miran Fabjanje pod eno streho spravil 13 dvobojev, v osrednjih vlogah pa bodo poleg Fabjana še Jasmin Bečirović, Uroš Jurišič, Tajda Ratajc, Andrej Bakovičin številni drugi. Na borilnem spektaklu z nazivom Legends Collide bo imel poslovilni boj Bečirović, ki se bo v slovesu pred domačim občinstvom pomeril za naslov svetovnega prvaka v K-1 v kategoriji do 95 kilogramov proti Tihomirju Brunerju. Pripadla mu bo zadnja borba večera.