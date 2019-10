Izkušnje ali mladostni zagon? Kozinova pred domačo publiko še bolj motivirana

Maria Lindberg šteje 42 let, Ema več kot polovico manj (20 let).

Če je koncentracija prava, potem je izvedljivo. Biti moraš popolnoma osredotočen, sama to imenujem kar ozek fokus,tako te prav nič ne more zmotiti.

Po dveh letih bo tako slovenska boksarka, katere vzdevek je ’The Princess’ vnovič stopila pred domačo občinstvo, nazadnje se je na slovenskih tleh merila leta 2017, takrat pred občinstvom Hale Tivoli. Tokrat bo podpora s tribun še bolj bučna, saj se boksarsko dogajanje seli v Stožice.

"Borba pred domačim občinstvom bo predvsem velika motivacija, pritisk bom skušala čim bolj odmisliti. Za enkrat ga niti ne čutim. Pred dvema letoma je bil dogodek v Tivoliju in če bo tudi v nedeljo takšna podpora, mi bo to zgolj dodatna energije. Spodbuda s tribun me bo le še bolj dvignila," je prepričana Ema, ki se bo pomerila v osrednji borbi večera. Med drugim bodo v nedeljo v ring stopili še nekateri uspešni slovenski borci, vključno z Bojanom Kosednarjem in Andrejem Bakovičem.