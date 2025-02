Borba za šampionski pas in 'zagotovljen ognjemet' dodana na FNC 22

Za borilni dogodek FNC 22, ki se bo odvil 12. aprila v ljubljanskih Stožicah, je znanih vse več borb. Tako kot lani bo glavna borba večera pripadla Miranu Fabjanu , ki ga tokrat čaka nevarni poljski veteran Michal Kita , vodilni možje FNC pa so razkrili še dve borbi. Šampionski pas lahke kategorije bo proti Antunu Račiću branil Francisco Barrio – Croata , zagotovo pa bo zelo zanimiv tudi dvoboj med Dinom Suljkanovićem in Davidom Travnickom .

Barrio je vsem slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin dobro znan, saj se je v svoji zadnji borbi lani novembra v Zagrebu udaril z Bojanom Kosednarjem – Želvo in po krvavi bitki slavil po soglasni sodniški odločitvi. Veliko je bilo takšnih, ki so pričakovali, da se bosta Croata in Želva v Stožicah pomerila v povratni borbi, a prvak lahke kategorije bo šampionski pas branil proti Račiću. 34-letni borec iz Dubrovnika je v organizaciji FNC debitiral na zadnjem dogodku v Zadru in prepričljivo, s tehničnim nokavtom v drugi rundi premagal Luisa Miguela Aularja.

Po letu premora se bo v kletko vrnil Suljkanović. Slovenski borec, rojen v Bosni in Hercegovini, je na FNC 15 v Stožicah navdušil z zmago proti favoriziranemu Demahmetu Sinani, ob povratku v kletko pa ga znova čaka izjemno zahteven tekmec. Avstrijec Travnicek je doslej štirikrat nastopil v organizaciji FCN, njegove borbe pa so zmeraj med kandidati za borbo večera. Nazadnje se je sicer boril na spektaklu FNC 20 v Zagrebu, ko se je proti Urošu Vesiću vrnil z že izgubljenega položaja in slavil z davljenjem po vsega 11 sekundah borbe v drugi rundi.