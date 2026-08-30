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Borilni športi

Borbena zakonca Drnovšek v Puli ciljata na nov nepozaben večer

Pula, 30. 08. 2026 08.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.M. Lu.M
Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek

Domen in Maja Drnovšek pišeta zgodbo, ki je svet mešanih borilnih veščin še ni videl. Na dogodku WFC 30 v Ljubljani sta postala prva zakonca, ki sta na isti borilni večer vpisala dve zmagi. Skupaj bosta znova nastopila v Puli, kjer organizacija Brave pripravlja prvi borilni spektakel pri naših južnih sosedih.

WFC 30 v Tivoliju je bil zgodovinski za slovenski in svetovni borilni šport. Domen in Maja Drnovšek sta namreč oba vpisala zmago na isti borilni večer in tako postala prvi zakonski par, ki mu je to uspelo. Velik osebni korak in velik korak za slovenske borilne športe, ki iz leta v leto napredujejo. Zdaj bosta imela Drnovška pri naših južnih sosedih priložnost ponoviti uspeh iz Ljubljane. Pulska arena bo namreč prihodnjo soboto gostila dogodek Brave 108.

Pravi pravcati amfiteater, čigar namen so bili nekdaj brutalni boji gladiatorjev, bo tokrat prizorišče borilnega spektakla, na katerem bosta znova nastopila oba Drnovška. Domen se bo udaril z domačinom Erikom Pletikoso, Maji pa bo nasproti stala Poljakinja Aleksandra Sokolowska. Zakonca nista skrivala, kakšna čast je boriti se v tako kultni areni. "Borba tukaj mi pomeni ogromno. Ni veliko borcev na svetu, ki dobijo priložnost tekmovati v tej areni, kjer so se včasih borili gladiatorji. Gre za unikatno izkušnjo, ki ji na svetu ni enake. Pred začetkom kariere si nisem niti upala pomisliti, da bom nekoč stala tukaj," je povedala Maja, Domen pa je njene besede potrdil.

Zakonca Domen in Maja Drnovšek
Zakonca Domen in Maja Drnovšek
FOTO: Luka Kotnik

"Ljudje se sploh ne zavedajo, kako težko je"

Oba sta si bila enotna tudi v trditvi, da sta drug drugemu največja moralna podpora v času težkih priprav na tako veliko preizkušnjo: "Ogromno mi pomeni, da kariero gradim skupaj z možem. Veliko lažje je, ko imaš podporo tudi doma. Ljudje si sploh ne predstavljajo, koliko truda in odrekanja je potrebno, da prideš do ciljev. Normalnim ljudem je težko razumeti priprave in vsa tveganja, zato mi dejstvo, da sem poročena s človekom, ki se prav tako ukvarja s tem športom, še toliko več pomeni. Pomembno pa je tudi z vidika starševstva, da lahko uskladiva čas za najino hčerko," je povedala "nežnejša" polovica para Drnovšek, čeprav je Domen ta pridevnik hitro postavil na laž.

"Neštetokrat me je 'razbila' na treningih. Mislim, da sem od nje prejel več 'batin' kot od kogarkoli drugega," je povedal 36-letnik. Konfliktov na treningih je seveda veliko, kar priznava tudi Maja: "Seveda je tako, še posebej če so naporne priprave. Rekla bi, da na treningih sama večkrat burno odreagiram kot Domen, ki je veliko bolj umirjen. Karakterno si niti nisva preveč podobna, zaradi česar je najina dinamika še toliko boljša."

Njen mož je prepričan v svojo zmago in zmago svoje izbranke: "Mislim, da nama bo uspel dvojni uspeh. Oba sva odlično pripravljena in sva se odrekla ogromno stvarem, da sva zdaj tukaj. Še posebej Maja je v svoji ligi. Spet se bom moral jaz bolj izkazati," je še povedal Domen.

Maja Drnovšek Povšnar
Maja Drnovšek Povšnar
FOTO: Luka Kotnik

V uspeh verjame tudi njegova boljša polovica, ki pa svoje nasprotnice še zdaleč ne podcenjuje: "Tudi ona je na začetku svoje MMA kariere. Izhaja iz juda, podobno kot jaz, kar meni zelo odgovarja. Po analizi je fizično izredno močna, tako kot jaz, na nogah pa sva obe podobno 'nerodni'."

Prenos dogodka Brave 108 v Puli si boste lahko prihodnjo soboto ogledali na VOYO.

brave drnovšek maja domen pula

Klofuta, kaos in obračun za svetovni naslov

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