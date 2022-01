Borbo Eme Kozin znova prestavili

Boksarka Ema Kozin bo na svojo priložnost znova morala počakati. Prvotno novico so v njenem taboru sprejeli zelo pozitivno in oddaten čas izkoristili za dodatno izboljšanje njene forme. Zdaj so trenutne epidemiološke razmere v Veliki Britaniji organizatorje dogodka v glavnem mestu Walesa, Cardiffu prisilile v ponovno prestavitev dogodka. Nov predviden datum borbe je peti februar.