Puljska Arena postaja prizorišče moderne gladiatorske borbe

Ko se bodo to soboto zvečer ugasnile luči in se bo pozornost usmerila proti kletki, bo ena najbolj prepoznavnih znamenitosti v regiji zaživela v povsem drugačni podobi. Puljska Arena, ki je stoletja povezana z velikimi spektakli in gladiatorskimi obračuni, bo tokrat gostila moderne gladiatorje – profesionalne borce MMA. BRAVE Combat Federation s svojim 108. dogodkom prvič prihaja na Hrvaško, za premiero pa je izbrala eno najbolj spektakularnih prizorišč v Evropi. Prav kombinacija zgodovinske Arene in vrhunskega dogodka v mešanih borilnih veščinah daje sobotnemu večeru posebno težo.
V ospredju bo domači borec Andi Vrtačić, ki bo v glavnem obračunu večera stopil v kletko proti Francozu Sofianu Bouafii. Vrtačić bo imel na svoji strani domače občinstvo, a ga čaka zelo zahtevna naloga proti izkušenemu nasprotniku. Obračun v srednji kategoriji bo tako eden vrhuncev večera.
Veliko pozornosti bo deležen tudi povratek nekdanjega prvaka BRAVE CF Stephena Lomana. Filipinski borec se vrača po daljšem premoru, njegov nasprotnik pa bo Gruzijec Lasha Abramishvili. Sobotni večer bo zanimiv tudi za ljubitelje MMA v Sloveniji. Na sporedu bodo namreč nastopi borcev iz širše regije, med njimi tudi Domna Drnovška, ki se bo pomeril s hrvaškim borcem Erikom Pletikosom. Prav regionalni dvoboji bi lahko poskrbeli za dodatno napetost in glasno podporo s tribun. V kletko bo stopila tudi žena Domna Drnovška Maja Drnovšek.
"Pripeljati BRAVE CF v puljsko Areno je izjemna čast," je dejal predsednik organizacije BRAVE Mohammed Shahid. "Ta starodavni amfiteater je prestal preizkus časa, gostiti sodoben dogodek borilnih športov znotraj njegovih zidov pa je privilegij, ki si ga delimo s hrvaškim ljudstvom," je zaključil.
Borba v srednji kategoriji
Andi Vrtačić VS Sofiane Bouafia
Dvoboj v bantamski kategoriji
Stephen Loman VS Laša Abramišvili
Peresnolahki dvoboj
Mathias Prehofer VS Walter Cogliandro
Lahka borba
Domen Drnovšek VS Erik Pletikos
Dvoboj v supervelterski kategoriji
Amil Tutić VS Ivan Kiš
Borba v mušji kategoriji
Maja Drnovšek Povšnar VS Aleksandra Sokoowska
Borba v srednji kategoriji
Luka Vrtačić VS Ali Hodeib
Dvoboj v slamnati kategoriji
Miriam Wamsley VS Kinga Jendrasik
Lahka borba
Patrick Pereša VS Filip Vidak
Dvoboj v supervelterski kategoriji
Roni Pavlović VS Nejc Rupreht
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