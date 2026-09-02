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Borilni športi

Puljska Arena postaja prizorišče moderne gladiatorske borbe

Pula, 02. 09. 2026 13.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek

Petega septembra se odpira novo poglavje mešanih borilnih veščin. BRAVE Combat Federation se pripravlja na težko pričakovani prvenec v puljski Areni. Spektakularne borbe si boste lahko ogledali od 19:30 ekskluzivno na VOYO.

Ko se bodo to soboto zvečer ugasnile luči in se bo pozornost usmerila proti kletki, bo ena najbolj prepoznavnih znamenitosti v regiji zaživela v povsem drugačni podobi. Puljska Arena, ki je stoletja povezana z velikimi spektakli in gladiatorskimi obračuni, bo tokrat gostila moderne gladiatorje – profesionalne borce MMA. BRAVE Combat Federation s svojim 108. dogodkom prvič prihaja na Hrvaško, za premiero pa je izbrala eno najbolj spektakularnih prizorišč v Evropi. Prav kombinacija zgodovinske Arene in vrhunskega dogodka v mešanih borilnih veščinah daje sobotnemu večeru posebno težo.

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V ospredju bo domači borec Andi Vrtačić, ki bo v glavnem obračunu večera stopil v kletko proti Francozu Sofianu Bouafii. Vrtačić bo imel na svoji strani domače občinstvo, a ga čaka zelo zahtevna naloga proti izkušenemu nasprotniku. Obračun v srednji kategoriji bo tako eden vrhuncev večera.

Veliko pozornosti bo deležen tudi povratek nekdanjega prvaka BRAVE CF Stephena Lomana. Filipinski borec se vrača po daljšem premoru, njegov nasprotnik pa bo Gruzijec Lasha Abramishvili. Sobotni večer bo zanimiv tudi za ljubitelje MMA v Sloveniji. Na sporedu bodo namreč nastopi borcev iz širše regije, med njimi tudi Domna Drnovška, ki se bo pomeril s hrvaškim borcem Erikom Pletikosom. Prav regionalni dvoboji bi lahko poskrbeli za dodatno napetost in glasno podporo s tribun. V kletko bo stopila tudi žena Domna Drnovška Maja Drnovšek.

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"Pripeljati BRAVE CF v puljsko Areno je izjemna čast," je dejal predsednik organizacije BRAVE Mohammed Shahid. "Ta starodavni amfiteater je prestal preizkus časa, gostiti sodoben dogodek borilnih športov znotraj njegovih zidov pa je privilegij, ki si ga delimo s hrvaškim ljudstvom," je zaključil.

BRAVE CF 108
BRAVE CF 108
FOTO: 24ur.com

Borba v srednji kategoriji

Andi Vrtačić VS Sofiane Bouafia

Dvoboj v bantamski kategoriji

Stephen Loman VS Laša Abramišvili

Peresnolahki dvoboj

Mathias Prehofer VS Walter Cogliandro

Lahka borba

Domen Drnovšek VS Erik Pletikos

Dvoboj v supervelterski kategoriji

Amil Tutić VS Ivan Kiš

Borba v mušji kategoriji

Maja Drnovšek Povšnar VS Aleksandra Sokoowska

Borba v srednji kategoriji

Luka Vrtačić VS Ali Hodeib

Dvoboj v slamnati kategoriji

Miriam Wamsley VS Kinga Jendrasik

Lahka borba

Patrick Pereša VS Filip Vidak

Dvoboj v supervelterski kategoriji

Roni Pavlović VS Nejc Rupreht

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