Puljska Arena postaja prizorišče moderne gladiatorske borbe

Ko se bodo to soboto zvečer ugasnile luči in se bo pozornost usmerila proti kletki, bo ena najbolj prepoznavnih znamenitosti v regiji zaživela v povsem drugačni podobi. Puljska Arena, ki je stoletja povezana z velikimi spektakli in gladiatorskimi obračuni, bo tokrat gostila moderne gladiatorje – profesionalne borce MMA. BRAVE Combat Federation s svojim 108. dogodkom prvič prihaja na Hrvaško, za premiero pa je izbrala eno najbolj spektakularnih prizorišč v Evropi. Prav kombinacija zgodovinske Arene in vrhunskega dogodka v mešanih borilnih veščinah daje sobotnemu večeru posebno težo.

V ospredju bo domači borec Andi Vrtačić, ki bo v glavnem obračunu večera stopil v kletko proti Francozu Sofianu Bouafii. Vrtačić bo imel na svoji strani domače občinstvo, a ga čaka zelo zahtevna naloga proti izkušenemu nasprotniku. Obračun v srednji kategoriji bo tako eden vrhuncev večera.

Veliko pozornosti bo deležen tudi povratek nekdanjega prvaka BRAVE CF Stephena Lomana. Filipinski borec se vrača po daljšem premoru, njegov nasprotnik pa bo Gruzijec Lasha Abramishvili. Sobotni večer bo zanimiv tudi za ljubitelje MMA v Sloveniji. Na sporedu bodo namreč nastopi borcev iz širše regije, med njimi tudi Domna Drnovška, ki se bo pomeril s hrvaškim borcem Erikom Pletikosom. Prav regionalni dvoboji bi lahko poskrbeli za dodatno napetost in glasno podporo s tribun. V kletko bo stopila tudi žena Domna Drnovška Maja Drnovšek.