Borci prestali tehtanje, jutri gre zares!

Borci in borke, ki se bodo v soboto zvečer pomerili na borilnem spektaklu WFC 26 / BRAVE CF 81, so uspešno opravili z najbolj nevšečnim opravilom – uradnim tehtanjem. Sedaj imajo na voljo še približno 30 ur, da v telo povrnejo izgubljeno vodo, opravijo še zadnje medijske obveznosti in se osredotočijo na svoje tekmece, preden se bodo jutri odpravili v ljubljansko Halo Tivoli. Nekaj kart je še na voljo na Eventimu in bencinskih servisih Petrol.

Tako kot pred vsakim borilnim spektaklom, so morali borke in borci tudi pred WFC 26 / BRAVE CF 81 prestati uradno tehtanje, ki so ga vsi uspešno opravili. Preden so stopili na tehtnico, so morali mnogi izgubiti kar nekaj kilogramov, česar borci ne počnejo po konvencionalnih metodah, temveč z izločanjem vode iz telesa, da lahko težo nato do borbe v veliki meri povrnejo. Učinkovito zbijanje kilogramov in nato vračanje teže namreč lahko pomeni odločilno prednost pred tekmecem.

"To izhaja iz rokoborbe, ki je zelo fizičen šport in je velika prednost, če imaš nekaj kilogramov več od nasprotnika. In to je tudi v MMA-ju postalo nekaj kar moraš početi, če nočeš, da te na primer rokoborec ne dominira na tleh tri runde in tako izgubiš borbo," je izvor tako imenovanega 'zbijanja' kilogramov pojasnil David Forster, ki mu tokrat ni bilo treba izgubiti toliko kilogramov kot običajno, saj se bo prvič pomeril v super lahki kategoriji: "Tako dobro se še nisem počutil na tehtanju. S tehtanjem sem opravil brez da bi rabil v kad z vročo vodo, brez savne, dobro sem spal ponoči, tako da se že sedaj odlično počutim."

Kako borci sicer doživljajo izgubo kilogramov? "Mučno je, ker ne veš kako hitre ti pada teža ... ne veš ali boš prišel do tiste želene točke, ali ne, tako da bolj kot ne ugibaš in zraven trpiš. Je kar naporno," pojasnjuje Forster, ki bo v soboto zvečer težji kot na uradnem tehtanju, a razlika ne bo tolikšna kot običajno: "Ko se borim do 70 kilogramov, imam potem naslednji dan v kletki nekje 78, 79 kilogramov." Disciplina pa se tudi po uradnem tehtanju ne konča, saj morajo borci poskrbeti za pravilno rehidracijo in regeneracijo. "Po tehtanju najprej pijemo izotonike in vodo, čez nekaj ur pa lahko začneš jesti, ko lahko želodec začne prebavljati hrano," nam je še pojasnil slovenski borec, ki se bo pomeril v predzadnji borbi večera.

Zato borci in borke z razlogom doseganju prave teže pravijo 'borba pred borbo'. "Meni osebno je ta borba pred borbo težja kot sama borba. Povsem si dehidriran, tako da je to nekako najtežji del. Zbijanje teže v savnah, v vročih oblekah ... to je zagotovo najtežji del," je priznala najboljša slovenska borka v mešanih borilnih veščinah Monika Kučinič in dodala: "Jaz mislim, da se razlika v teži kar dosti pozna, predvsem v sami fizični moči."

Moniko smo pred vago tudi spremljali pri procesu izgube zadnjih nekaj kilogramov. Skakanje s kolebnico oblečena v t.i. sauna suit, savna in počitek pod kupom debelih odej ter brisač so jo pripeljale do želene teže. "Moj proces je tak, da pet dni pred tehtanjem začnem v telo nalagati vodo, potem pa jo vsak dan postopoma to spuščam iz telesa, potem zadnji dan ne pijem nič več in sledi samo še trening, savna, savna obleka, torej veliko švicanja in to je to," nam je pojasnila borka iz Senovega. Z neprijetnim opravilom je slovenska borka opravila brez težav. "Tokrat se mi zdi, da je šlo še nekako najlažje, tako da super," je zadovoljno povedala in o pripravah na borbo dodala: "Vse je šlo po načrtih: treningi in zbijanje kilogramov, tako da ni nobene prepreke, da ne bi zmagala." Tokrat bo izkušeni slovenski kikboksarki nasproti stala Gruzijka Sofiia Bagishvili, ki ima v profesionalni karieri že deset zmag in štiri poraze.

Seznam vseh borb dogodka WFC 26/BRAVE CF 81: Glavni del: Poltežka kategorija: Erko Jun – Mohamed Said Maalem Super lahka kategorija: David Forster – Christian Mach Težka kategorija: Pavel Dailidko – Valdrin Istrefi Slamnata kategorija: Monika Kučinič – Sofiia Bagishvili Uvodni del: Težka kategorija: Haris Aksalič – Baki Sahin Težka kategorija: Kasim Aras – Patryk Dubiela Super velterska kategorija: Domen Drnovšek – Andrian Murug Mušja kategorija: Gerard Burns – Danijel Špoljarić