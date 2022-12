Borci uspešno opravili tehtanje in si zazrli iz oči v oči

Vse je nared za borilni spektakel Valhalla Fight Night 5, na katerem se bodo merili tako slovenski kot tudi tuji borci mešanih borilnih veščin. Dan pred dogodkom je bilo na vrsti še uradno tehtanje, ki so ga prav vsi borci uspešno opravili. Na večernem ceremonialnem tehtanju pa so si fantje in dekleta tudi zazrli iz oči v oči in izrekli še zadnje besede pred sobotnim plesom pesti.

Borilni spektakel bo naslovil verjetno najbolj vroč slovenski borec v mešanih borilnih veščinah Jakob Nedoh, ki se bo po dolgem času znova boril pred domačo publiko. Primorec, ki nam je zaupal, da je izvrstno pripravljen in komaj čaka na borbo, se je na tehtanju prvi srečal s tokratnim nasprotnikom, izkušenim Ezequielom Silvinom. Brazilec, rojen v Sao Paulu, ki že dalj časa živi in trenira v Španiji, se je letos po nekaj letih premora vrnil v mešane borilne veščine. Na Poljskem je bil marca sicer neuspešen, a ima karierni rezultat šest zmag in dva poraza, prav vse zmage pa je dosegel s predčasnim zaključkom. icon-expand Jakob Nedoh in Ezequiel Silvino FOTO: LR Photography Predzadnja borba večera bo potekala v lahki kategoriji in sicer med povratnikom v Valhallino kletko Antonom Franjićem, ki je maja pod okriljem slovenske organizacije prepričljivo slavil in debitantom med profesionalci Davidom Forsterjem. icon-expand David Forster in Anton Franjić FOTO: LR Photography Edina borba večera, v kateri ne bo Slovencev, bo potekala med Zambijcem, ki živi in trenira v Italiji Abdoujem Sowom in izkušenim Hrvatom z vzdevkom 'Traktor' Zoran Đođom, ki se je v profesionalni karieri boril že 34-krat. icon-expand Abdou Sowe in Zoran Đođ FOTO: LR Photography Glavni del dogodka pa bosta otvorili edini dekleti na borilnem dogodku in sicer Aldina Seferović – Slovenka, ki v Avstriji trenira pod okriljem slovenskega borba Lemmyja Krušiča, ki mu je borba zaradi poškodbe tokrat odpadla, ter izkušena Španka Marta Amigo Abeledo, sicer klubska kolegica Ezequiela Silvinoja. icon-expand Aldina Seferović in FOTO: LR Photography Med amaterskimi oziroma polprofesionalnimi borbami je največ pozornosti požel slovensko-bosanski obračun. Osebni spor bosta namreč v kletki zgladila Gaj Muršec in Alen Čufurović, ki sta si imela že pred borbo veliko za povedati. Vroče je bilo na uradni novinarski konferenci, kjer sta borca izmenjala nekaj sočnih besed, kot tudi na ceremonialnem tehtanju. icon-expand Gaj Muršec in Alen Čufurović FOTO: LR Photography Ljubitelji MMA-ja, dvigovanja uteži in športa na splošno nestrpno pričakujejo premierni nastop najmočnejšega Slovenca v mešanih borilnih veščinah. Matjaž Belšak, ki je po operaciji kolka našel nov šport v katerim se bo pomeril, bo v kletki debitiral proti 'Hrvaškemu zombiju' Kristianu Siničiću, ki je vzdevek dobil, ker se v svoji karieri še ni znašel v nokdavnu. "Uteži ne vračajo udarcev," je že na uradni novinarski konferenci pred borbo najmočnejšega Slovenca posvaril Siničić. Seznam borb na dogodku Valhalla Fight Night 5: Profesionalne borbe: Poltežka kategorija: Jakob Nedoh – Ezequiel Silvino Lahka kategorija: David Forster – Anton Franjić Srednja kategorija: Abdou Sow – Zoran Đođ Ženska mušja kategorija: Aldina Seferović – Marta Amigo Abeledo Amaterske oziroma polprofesionalne borbe: Lahka kategorija: Gaj Muršec – Alen Čufurović Težka kategorija: Matjaž Belšak – Kristian Siničić Dogovorjena teža (68 kg): Jaka Vujčič – Matej Matošević Velterska kategorija: Tilen Bregant – Dušan Marković Lahka kategorija: Kilian Čop – Nezir Seferović Lahka kategorija: Urh Kranjčan – Ilia Nozadze