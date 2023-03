Borec pozimi v kopalkah na Snežnik: Bil sem nepripravljen, kot Čeh v 'šlapah'

"Meni je bilo isto sekundo žal, ko sem zvedel, da bom moral dal ti dve stvari (PFL in WFC) na tehtnico. To sta dve stvari, ki si jih res želim. Sem tudi spraševal, če bi bilo izvedljivo (da nastopim na obeh dogodkih), ampak ne bi bilo mogoče zaradi časovnega razmaka, pa tudi pogodbeno se nam ne bi izteklo," je povedal trenutno najboljši slovenski borec po pravilih MMA. Nedoh je med svojimi pripravami na borbo proti Bergu preizkusil tudi svojo psihično trdnost in pripravljenost ter se samo v kopalkah podal na pohod na Snežnik: "Od parkirišča smo šli v kopalkah. Čakala nas je ura in 45 minut hoje. Ko je bila gozdna meja, je še šlo, ko pa smo prišli iz gozda pa je bilo okoli minus sedem, oster veter, led. Mi pa v kopalkah."

Nedoh je v POPkastu tudi podrobneje spregovoril o pripravah, njegovi osebni znamki, povratku Jona Jonesa v UFC in zakaj je dobil vzdevek 'gorila'.