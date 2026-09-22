Bo MMA postal olimpijski šport? Velike ambicije borilne veščine

Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelinji boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje. Prvi pomemben korak je MMA že uspel s prodorom v program azijskih iger. "Za vsak šport je vključitev v celinske igre zelo pomembna," je za AFP v Nagoyi dejal Tan Galastein, generalni direktor Mednarodne zveze za mešane borilne veščine.

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Po njegovih besedah je uvrstitev v program azijskih iger potrditev, da ima šport vzpostavljeno ustrezno organizacijsko strukturo, dovolj tekmovalcev in članic, enotna pravila ter usposobljene sodnike. MMA je na azijskih igrah nekoliko drugačen, kot so ga vajeni navijači. Medtem ko se borci v največji svetovni organizaciji MMA pomerijo v znamenitem ograjenem oktagonu oz. osmerokotniku, na Japonskem na igrah nastopajo na borilni podlagi brez kletke. "Ograja se ne ujema najbolje z olimpijskimi vrednotami," pa to pojasnjuje Galastein.

MMA Azijske igre FOTO: Profimedia

Prav enotna pravila bodo sicer eden največjih izzivov na poti MMA do olimpijskega programa. Različne organizacije in zveze bodo morale uskladiti pravila tekmovanja, predvsem glede uporabe dovoljenih tehnik. Tekmovalci verjamejo, da bi lahko vključitev MMA v velike večšportne dogodke pomembno vplivala na prihodnost discipline. V vodstvu MMA verjamejo, da bi vključitev v olimpijski program privabila novo generacijo mladih bork in borcev. "Mislim, da bi to močno povečalo bazo talentov. Spodbudilo bi več otrok in najstnikov, da se začnejo ukvarjati s tem športom in ga jemljejo resno," napoveduje Galastein. Na olimpijsko priznanje ne čaka le MMA. Na letošnjih azijskih igrah se prvič predstavlja tudi teqball, mešanica nogometa in namiznega tenisa, vse več pozornosti pa dobiva tudi padel.