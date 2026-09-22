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Borilni športi

Bo MMA postal olimpijski šport? Velike ambicije borilne veščine

Ljubljana, 22. 09. 2026 15.14 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA K.I.
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Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program, želja je status olimpijskega športa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelinji boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje. Prvi pomemben korak je MMA že uspel s prodorom v program azijskih iger. "Za vsak šport je vključitev v celinske igre zelo pomembna," je za AFP v Nagoyi dejal Tan Galastein, generalni direktor Mednarodne zveze za mešane borilne veščine.

ufc
ufc
FOTO: Posnetek zaslona

 Po njegovih besedah je uvrstitev v program azijskih iger potrditev, da ima šport vzpostavljeno ustrezno organizacijsko strukturo, dovolj tekmovalcev in članic, enotna pravila ter usposobljene sodnike.

MMA je na azijskih igrah nekoliko drugačen, kot so ga vajeni navijači. Medtem ko se borci v največji svetovni organizaciji MMA pomerijo v znamenitem ograjenem oktagonu oz. osmerokotniku, na Japonskem na igrah nastopajo na borilni podlagi brez kletke. "Ograja se ne ujema najbolje z olimpijskimi vrednotami," pa to pojasnjuje Galastein.

MMA Azijske igre
MMA Azijske igre
FOTO: Profimedia

Prav enotna pravila bodo sicer eden največjih izzivov na poti MMA do olimpijskega programa. Različne organizacije in zveze bodo morale uskladiti pravila tekmovanja, predvsem glede uporabe dovoljenih tehnik. Tekmovalci verjamejo, da bi lahko vključitev MMA v velike večšportne dogodke pomembno vplivala na prihodnost discipline. V vodstvu MMA verjamejo, da bi vključitev v olimpijski program privabila novo generacijo mladih bork in borcev.

"Mislim, da bi to močno povečalo bazo talentov. Spodbudilo bi več otrok in najstnikov, da se začnejo ukvarjati s tem športom in ga jemljejo resno," napoveduje Galastein. Na olimpijsko priznanje ne čaka le MMA. Na letošnjih azijskih igrah se prvič predstavlja tudi teqball, mešanica nogometa in namiznega tenisa, vse več pozornosti pa dobiva tudi padel.

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Najbolj zanimiva pa je pot MMA, saj gre za šport, ki je bil v svojih začetkih zaradi surovosti enostavno prepovedan in je valjal tudi za šport, kjer cvetijo ilegalne borbe in stavnice. Danes je ena od velikih ovir še naprej nasilje, kjer so omejitve zelo majhne. A tudi MMA se je v primerjavi s svojimi začetki močno spremenil. In tudi izhodišče je zaradi izjemne priljubljenosti serije UFC popolnoma drugačno, saj je MMA eden najbolj prepoznavnih borilnih športov na svetu. Olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028 so za MMA še preblizu. Naslednja velika priložnost bo tako Brisbane 2032.

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kameltrajbar
22. 09. 2026 16.00
To ni šport
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