Po številnih večerih mešanih borilnih veščin bodo na svoj račun (končno) prišli tudi ljubitelji boksa. Večer, v katerem bomo lahko spremljali tudi kikboks in ekstremni kikboks, obljublja polno intenzivnih in atraktivnih borb, oplemenitenih s peklenskim vzdušjem, ki ga bo pripravila dvorana Tabor. Zanimivo bo seveda od samega začetka, a posebej veliko obetajo tri osrednje borbe večera, ki bodo odločale o šampionskih nazivih.
Največ se je te dni seveda pisalo o glavnem spopadu za naslov IBO Continental, v katerem se bosta udarila Slovenec Djelon Januzaj in Hrvat Abel Pešut. Izredno atraktivna je tudi borba za evropski naslov Wako pro med domačinom Žigo Pečnikom in mladim Adamom Mohamedom. Pred tem pa si bosta nasproti za pas Wako Pro Mediteran stala Žiga Zagoranski in Mattia Amatuzio.
Od 19.00 dalje na VOYO!
Borilni spektakel RZF v Mariboru:
Glavne borbe za naslov:
- Boks (Boks +91 kg) IBO Continental: Djelon Januzaj - Abel Pešut
- Full contact (81 kg) Wako Pro EU: Žiga Pečnik - Adam Mohamed
- K1 (71,8 kg) Wako Pro Mediteran: Žiga Zagoranski - Mattia Amatuzio
Ostale borbe:
- Boks (66,7 kg): Arber Elshani - Leonardo Ibić
- Extreme Boks (69,9 kg): Alen Drevenšek - Mario Čus
- Boks (72,6 kg): Alen Šišić - Đorđe Krsmanović
- Extreme K1 (77 kg): Marko the Axe - Patrick Jerković
- Boks (82 kg): Miha Hribovšek - Leon Marić
- Boks (74 kg): Edi Sejdinović - Miloš Janjanin
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