Pred durmi je veliki borilni spektakel RZF, ki ga bo gostil Maribor. V dvorani Tabor in na VOYO bodo lahko navdušenci borilnih športov spremljali večer poln atraktivnih borb - v ospredju pa bodo seveda dvoboji za šampionske pasove. Ti bodo kar trije. Največ pozornosti bo požela borba za naslov IBO Continental med Djelonom Januzajem in Abelom Pešutom. Od 19.00 dalje na VOYO.