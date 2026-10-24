Borilni spektakel v Skopju: priložnost kariere za Bojkovića

Arena Boris Trajkovski bo danes gostila premieren borilni spektakel organizacije FNC v Severni Makedoniji. Dogodek bo priložnost za vpis med zvezde ponudil številnim domačim borcem, ki so več kot lačni, da se dokažejo na največjem odru kariere.

Največ pozornosti pa bo brez dvoma požela glavna borba večera. Za šampionski pas v lahki kategoriji se bosta udarila Lom-Ali Eskiev in Marko Bojković. 34-letni Čečenec, ki nastopa pod nemško zastavo, si je naziv najboljšega borca lahke kategorije priboril proti Franciscu Barriu 'Croati', ki ga je s tehničnim nokavtom premagal že v prvi rundi.

Njegov prvi izzivalec bo Bojković, ki se želi pred skopsko publiko prebiti do čislanega pasu. Kontroverzni Srb s svojimi izjavami iz občinstva venomer izvabi močne reakcije, ki obljubljajo peklenski večer. Poleg glavnega dogodka nas čakajo še številne atraktivne borbe največje borilne organizacije v regiji. S prenosom na VOYO začnemo ob 19.00.