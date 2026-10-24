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Borilni športi

Borilni spektakel v Skopju: priložnost kariere za Bojkovića

Skopje, 24. 10. 2026 17.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Marko Bojković

Danes se bo karavana FNC prvič mudila v Severni Makedoniji. Skopje bo gostilo premierni spektakel največje borilne organizacije v regiji. Občutna zgodovinska prisotnost prestolnice in pregovorni balkanski temperament obljubljata izredno atraktiven večer borb. V glavni si bosta nasproti stala imetnik šampionskega pasu v lahki kategoriji Lom-Ali Eskiev in izzivalec Marko Bojković. Prenos od 19.00 dalje na VOYO.

FNC 34 Skopje
FNC 34 Skopje
FOTO: VOYO

Arena Boris Trajkovski bo danes gostila premieren borilni spektakel organizacije FNC v Severni Makedoniji. Dogodek bo priložnost za vpis med zvezde ponudil številnim domačim borcem, ki so več kot lačni, da se dokažejo na največjem odru kariere.

Največ pozornosti pa bo brez dvoma požela glavna borba večera. Za šampionski pas v lahki kategoriji se bosta udarila Lom-Ali Eskiev in Marko Bojković. 34-letni Čečenec, ki nastopa pod nemško zastavo, si je naziv najboljšega borca lahke kategorije priboril proti Franciscu Barriu 'Croati', ki ga je s tehničnim nokavtom premagal že v prvi rundi.

Njegov prvi izzivalec bo Bojković, ki se želi pred skopsko publiko prebiti do čislanega pasu. Kontroverzni Srb s svojimi izjavami iz občinstva venomer izvabi močne reakcije, ki obljubljajo peklenski večer. Poleg glavnega dogodka nas čakajo še številne atraktivne borbe največje borilne organizacije v regiji. S prenosom na VOYO začnemo ob 19.00.

Francisco Barrio - Lom-Ali Eskiev
Francisco Barrio - Lom-Ali Eskiev
FOTO: FNC

FNC 34 v Skopju:

Lahka kategorija:

Lom-Ali Eskiev (aktualni prvak) – Marko Bojković
Anastasios Chatzigeorgiadis – Gheorghe Balaur

Ultimate boxing, težka kategorija:

Toshe Cvetkov – Miljan Rovčanin

Dogovorjena teža (81,5 kg):

Alen Amedovski – Tato Primera

Velterska kategorija:

Khanbulat Irisbijev – Antonio Budimir

Srednja kategorija:

Nemanja Nikolić – Jivko Stoimenov

Bantamska kategorija:

Nikola Durdev – Dino Starčević
Bondo Kikadze – Elias Erber

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