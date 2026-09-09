Od psihologa do sodnika: 'Zbranost pod pritiskom je ena glavnih kompetenc'

Z eno besedo – odgovorno. Kot seveda v vsakem športu. A pri mešanih borilnih veščinah je zdravje ogroženo v vsakem trenutku, tako da je osredotočenost glavnega sodnika še toliko bolj pomembna. "Zaradi varnosti borcev pozorno spremljam njihovo stanje in odzive na udarce. V borilnih veščinah obstaja pojem inteligentno branjenje, kar je moja prioriteta za zagotovitev varnosti borcev. Od tega je odvisno, če bo borba prekinjena – če se borec smiselno odzove na udarce, če išče izhod iz situacije. Dvoboj je težko prekiniti pravočasno, ampak to je naša naloga," je o svojem poslanstvu povedal Boris Španjol.

Delo sodnika pa ne poteka le v kletki, pač pa tudi ob njej. En član sodniške ekipe je prisoten v kletki, ostali pa pozorno spremljajo borbo in beležijo točke, ki so odločilnega pomena, če ne pride do predčasne prekinitve. "Ob vstopu v kletko stopim s funkcije točkovnega sodnika v funkcijo sodnika v kletki. V teh dveh funkcijah so naloge povsem drugačne, tako da se ambientiram in umirim, pogledam mesta točkovnih sodnikov in glavne mize ter ponovim imena borcev, ki jih tekom borbe raje naslavljam z imeni," je pojasnil Španjol in dodal, da sodniki svoj razpored izvedo tik pred dogodkom. Tako kot mnogi tudi Španjol trenira borilne veščine, pred vsakim dogodkom nekajkrat prebere pravilnik, hkrati pa se tudi redno usposablja. Nedavno se je udeležil licenčnega seminarja pod vodstvom enega najbolj priznanih MMA sodnikov in dolgoletnega UFC sodnika Marca Goddarda. "Dolgo sem bil ljubitelj tega športa, kasneje sem ga treniral in ga videl skozi drugačne oči. Regionalna MMA scena je v zadnjih letih eksplodirala in želel sem postati del tega. Skozi seminarje sem pridobil licenco in se nato preizkusil v teh vodah," je Slovenec dejal o poti do tega, da sodi na največjih MMA dogodkih v regiji.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Boris Španjol Damjan Žibert

Boris Španjol Damjan Žibert

Boris Španjol Damjan Žibert

Boris Španjol Damjan Žibert

Boris Španjol Damjan Žibert

Boris Španjol Damjan Žibert

Boris Španjol Damjan Žibert











