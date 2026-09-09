Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Od psihologa do sodnika: 'Zbranost pod pritiskom je ena glavnih kompetenc'

Ljubljana, 09. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Adi Omerović Anže Mlakar
Boris Španjol

"Regionalna MMA scena je v zadnjih letih eksplodirala in želel sem postati del tega," nam je med pogovorom zaupal slovenski sodnik Boris Španjol. Minuli konec tedna se je mudil v Pulju, to soboto pa bo dejaven na spektaklu FNC 33 v Zagrebu, ki ga boste lahko v živo pospremili na VOYO. In kakšno je delo MMA sodnika?

Z eno besedo – odgovorno. Kot seveda v vsakem športu. A pri mešanih borilnih veščinah je zdravje ogroženo v vsakem trenutku, tako da je osredotočenost glavnega sodnika še toliko bolj pomembna. "Zaradi varnosti borcev pozorno spremljam njihovo stanje in odzive na udarce. V borilnih veščinah obstaja pojem inteligentno branjenje, kar je moja prioriteta za zagotovitev varnosti borcev. Od tega je odvisno, če bo borba prekinjena – če se borec smiselno odzove na udarce, če išče izhod iz situacije. Dvoboj je težko prekiniti pravočasno, ampak to je naša naloga," je o svojem poslanstvu povedal Boris Španjol.

Delo sodnika pa ne poteka le v kletki, pač pa tudi ob njej. En član sodniške ekipe je prisoten v kletki, ostali pa pozorno spremljajo borbo in beležijo točke, ki so odločilnega pomena, če ne pride do predčasne prekinitve. "Ob vstopu v kletko stopim s funkcije točkovnega sodnika v funkcijo sodnika v kletki. V teh dveh funkcijah so naloge povsem drugačne, tako da se ambientiram in umirim, pogledam mesta točkovnih sodnikov in glavne mize ter ponovim imena borcev, ki jih tekom borbe raje naslavljam z imeni," je pojasnil Španjol in dodal, da sodniki svoj razpored izvedo tik pred dogodkom.

Tako kot mnogi tudi Španjol trenira borilne veščine, pred vsakim dogodkom nekajkrat prebere pravilnik, hkrati pa se tudi redno usposablja. Nedavno se je udeležil licenčnega seminarja pod vodstvom enega najbolj priznanih MMA sodnikov in dolgoletnega UFC sodnika Marca Goddarda. "Dolgo sem bil ljubitelj tega športa, kasneje sem ga treniral in ga videl skozi drugačne oči. Regionalna MMA scena je v zadnjih letih eksplodirala in želel sem postati del tega. Skozi seminarje sem pridobil licenco in se nato preizkusil v teh vodah," je Slovenec dejal o poti do tega, da sodi na največjih MMA dogodkih v regiji.

"Zbranost pod pritiskom je ena glavnih kompetenc dobrega sodnika. Publika ti jemlje pozornost, ampak z izkušnjami se naučiš obvladati ta pritisk," je nadaljeval Španjol, ki mu je pri tem v veliko pomoč izobrazba s področja psihologije: "To znanje mi pride prav. Lažje razumem vroče glave, pomaga pa mi tudi pri pogovorih pred in po borbah."

Slovenski sodnik je tudi poudaril, da borilne veščine ne spodbujajo nasilja. Prej nasprotno. "Med študijem sem bil praktikant v svetovalni službi srednje šole. Soočal sem se s težavo medvrstniškega nasilja in vsakemu lahko toplo priporočam, da se loti nečesa, kot je MMA, če ga to veseli. Pri treningu borilnih veščin se skozi leta razvijata karakter in odpornost, mladi postajajo manj impulzivni in mirnejši, kar pripomore k temu, da je nasilja manj," je zaključil Španjol, ki bo v soboto zvečer sodil na borilnem spektaklu v Zagrebu, ki ga je opisal kot "eno največjih etap na FNC koledarju".

mma fnc 33 sodnik boris španjol

Erslan pred obračunom: Pričakujem, da bom borbo hitro končal

24ur.com Frlic: UFC lahko (zaenkrat) počaka
24ur.com 20-letna Ema Kozin pred spopadom s švedsko prvakinjo: Komaj čakam!
Moskisvet.com Boksarski spektakel v živo na VOYO!
24ur.com Želvi ni uspelo, Valentinov po 'umazani' borbi slavil po sodniški odločitvi
24ur.com Almeida proti Lewisu: specialist za podreditve proti rekorderju v številu nokavtov
24ur.com Suljkanović: Pričakujte dobro borbo, z veliko dogajanja!
Zadovoljna.si Spektakel, ki bo navdušil vse ljubitelje in ljubiteljice boksa
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji
Se vam v nosečnosti vrti? To so najpogostejši razlogi
Se vam v nosečnosti vrti? To so najpogostejši razlogi
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
zadovoljna
Portal
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Dnevni horoskop: Ribe potrebujejo mir, ljubezen strelcev bo nepredvidljiva
Dnevni horoskop: Ribe potrebujejo mir, ljubezen strelcev bo nepredvidljiva
Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber
Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
Pomanjkanje vitamina D: kdo ga res potrebuje in kako ukrepati
Preboj v nevrogenetiki: odkritih 36 novih genov tveganja
Preboj v nevrogenetiki: odkritih 36 novih genov tveganja
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
cekin
Portal
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B: mesec dni pozneje je uspel
Brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B: mesec dni pozneje je uspel
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
moskisvet
Portal
Bila je seks simbol Hollywooda: danes šteje dneve do 80. rojstnega dne
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Brada je seksi, koža pod njo pa pogosto trpi
Brada je seksi, koža pod njo pa pogosto trpi
dominvrt
Portal
'Tega pri zvezdnikih ne vidiš pogosto'. Drew Barrymore pokazala kuhinjo in presenetila oboževalce
Trend jeseni 2026 ni to, kar pričakujete
Trend jeseni 2026 ni to, kar pričakujete
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Vsakodnevne navade za dolgotrajno čistočo in higieno v kopalnici
Vsakodnevne navade za dolgotrajno čistočo in higieno v kopalnici
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ful gas
Ful gas
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929