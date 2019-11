White si že mane roke: Nurmagomedov vs Ferguson aprila 2020?!

Kar štirikrat sta se tabora Khabiba Nurmagomedova in Tonyja Fergusona v zadnjih štirih letih skušala dogovoriti za po mnenju mnogih poznavalcev potencialno najboljšo MMA borbo ta hip, a sta jo tako Dagestanec kot tudi Američan po dvakrat odpovedala iz različnih razlogov. Do prvega (uspešnega) dogovora promocije je prišlo decembra 2015, ki bi predstavljala glavno borbo finala Ultimate Fighterja. Khabibova poškodba je bila razlog za odpoved prvega dvoboja, nato sta se tabora uskladila za april 2016, a tudi tedaj je poškodba - tokrat Tonyja Fergusona - prekrižala načrte. Nov, že tretji poizkus je nastopil leto dni pozneje, torej v aprilu leta 2017, ko je znova aktualni svetovni prvak odpovedal svojo udeležbo zaradi težav z zbijanjem odvečnih kilogramov. Zadnji, četrti poskus dogovora, je bil načrtovan za april 2018, ko je moral Ferguson pet dni pred borbo le-to odpovedati zaradi poškodbe, ki jo je utrpel po padcu preko reflektorja.

18. aprila v Brooklynu?!

Največji privrženci ene najpriljubljenejših borilnih panog so prepričani, da gre v peto rado. Po poročanju ameriškega ESPN-ja sta se namreč obe strani uspeli dogovoriti glede lokacije in datuma prireditve; Dagestančeva prvotna želja je sicer bila borba v ruskem Sankt Peterburgu, ki pa jo je predsednik organizacije Dana White brez omahovanja zavrnil. Novi kraj dogodka UFC 248 ali 249 bo najverjetneje Brooklyn, natančneje Barclays Center, kjer bi se omenjena borca morala boriti že lani.



Kakorkoli, do končnega dogovora so ostale le še 'malenkosti'; v upanju, da tokrat dejansko pride do težko pričakovanega dvoboja med najboljšima borcema lahke kategorije na svetu ... Spektakel je zagotovljen!