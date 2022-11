Botonjić po naslovu mladinskega svetovnega prvaka še do medalje na članskem EP

"Ali je s tem dosežkom dokazal, da sodi v sam vrh najperspektivnejših kikboksarjev na svetu oz. spada med najboljše tri borce v Evropi v svoji kategoriji, saj se je kot drugi nosilec kategorije (z zmago na Svetovnem pokalu maja letos v Istanbulu) ter 3.mestom na Evropskem članskem prvenstvu tudi uradno kvalificiral na Evropske igre 2023," so ob uspehi zapisali predstavniku Geparda in dodali še: "Z rezultatom na tekmovanju bi rekli, da smo z Alijevim uspehom kar zadovoljni, saj je prvič tekmoval kot član slovenske članske kikboks reprezentance in kot najmlajši tekmovalec z lahkoto konkuriral izkušenejšim in starejšim borcem, ki so prav tako že svetovni in evropski prvaki."