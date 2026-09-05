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Borilni športi

Puljska Arena bo danes gostila 10 vročih dvobojev

Pulj, 05. 09. 2026 16.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Arena v Pulju

Od 19.50 boste lahko na VOYO spremljali borilni dogodek Brave 108, na katerem bodo v puljski Areni v kletko stopili trije slovenski predstavniki. Spektakel bo odprl Nejc Rupreht, pozneje pa se bosta borila še zakonca Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek.

Brave 108
Brave 108
FOTO: VOYO

V istrski prestolnici trenutno ni vroče le zaradi temperatur, pač pa tudi zaradi borilnega spektakla, ki se bo začel kmalu po sončnem zahodu. V najznamenitejšem objektu tega dela Hrvaške bosta dogajanje odprla domačin Roni Pavlović in Slovenec Nejc Rupreht.

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Po uvodni amaterski borbi nas čaka devet profesionalnih dvobojev. Maja Drnovšek Povšnar bo skušala stoodstoten niz zmag podaljšati na tri v borbi proti debitantki med profesionalkami Aleksandri Sokolowski, v šesti borbi večera pa se bo hitro zatem boril njen partner Domen Drnovšek. Slednjega čaka zahtevna naloga proti talentiranemu ljubljencu domačega občinstva Eriku Pletikosu. "Res je nevaren, ampak smo se dobro pripravili. Če se bom držal načrta, bo šlo," je dan pred dogodkom povedal Drnovšek.

Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek sta junija spisala zgodovino in postala prva zakonca, ki sta vknjižila zmagi na istem dogodku MMA.
Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek sta junija spisala zgodovino in postala prva zakonca, ki sta vknjižila zmagi na istem dogodku MMA.
FOTO: 24ur.com

Seznam borb, ki jih boste lahko pospremili na VOYO:

Srednja kategorija: Andi Vratčić – Sofian Bouafia

Bantamska kategorija: Stephen Loman – Lasha Abramishvili

Peresna kategorija: Mathias Prehofer – Walter Cogliandro

Lahka kategorija: Domen Drnovšek – Erik Pletikos

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Amil Tutić – Ivan Kiš

Mušja kategorija: Maja Drnovšek – Aleksandra Sokolowska

Srednja kategorija: Luka Vrtačić – Ali Hodeib

Dogovorjena teža do 73 kg: Patrick Pereša – Filip Vidak

Dogovorjena teža do 77 kg: Roni Pavlović – Nejc Rupreht

BRAVE CF 108
BRAVE CF 108
FOTO: 24ur.com
mma brave 108 Nejc Rupreht Maja Drnovšek Povšnar Domen Drnovšek

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