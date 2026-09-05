Puljska Arena bo danes gostila 10 vročih dvobojev

V istrski prestolnici trenutno ni vroče le zaradi temperatur, pač pa tudi zaradi borilnega spektakla, ki se bo začel kmalu po sončnem zahodu. V najznamenitejšem objektu tega dela Hrvaške bosta dogajanje odprla domačin Roni Pavlović in Slovenec Nejc Rupreht .

Po uvodni amaterski borbi nas čaka devet profesionalnih dvobojev. Maja Drnovšek Povšnar bo skušala stoodstoten niz zmag podaljšati na tri v borbi proti debitantki med profesionalkami Aleksandri Sokolowski, v šesti borbi večera pa se bo hitro zatem boril njen partner Domen Drnovšek. Slednjega čaka zahtevna naloga proti talentiranemu ljubljencu domačega občinstva Eriku Pletikosu. "Res je nevaren, ampak smo se dobro pripravili. Če se bom držal načrta, bo šlo," je dan pred dogodkom povedal Drnovšek.