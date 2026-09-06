Drnovškova navdušena nad navijači in prihodnostjo slovenskega MMA-ja

Domen Drnovšek je pred borilnim spektaklom v istrski prestolnici vedel, da je pred njim zahtevna naloga. Veliko pozornosti je požel že v petek, ko je na uradnem soočenju poljubil nasprotnika Erika Pletikosa. Dan zatem ga je uspel premagati, domačin pa naj bi mu po koncu dogajanja vrnil dejanje naklonjenosti. "Dal je lupčka. Zdi se mi, da sva skriti par," je po borbi v šali povedal odlično razpoloženi slovenski borec.

Drnovšek je pred borbo dejal, da "bo šlo, če se bo držal načrta". Četrto profesionalno zmago je vknjižil z davljenjem in podreditvijo v drugi rundi, v minutah pred tem pa utrpel veliko močnih udarcev. "Slabo sem oddelal, trener me je bolje pripravil. Ves čas mi je govoril, da moram delati z glavo," je povedal Drnovšek, ki je navodila svojega trenerja vzel malce preveč dobesedno.

"Branil je z glavo, to se je zgodilo. Prve direkte bo treba bolje braniti, ostalo pa je v redu," je dodal Drnovškov trener Jure Cesar, ki je pred tem z ostalimi člani ekipe navdušeno pospremil tudi borbo Maje Drnovšek Povšnar. Ta je v kletki narekovala tempo in prevladovala vse do konca, ki pa ni bil takšen, kot si ga je želela.

Nasprotnico je v glavo zadela z nedovoljenim udarcem s kolenom, ker pa je šlo za nenameren udarec, pa je svoj stoodstoten niz zmag podaljšala na tri: "Nisem borka, ki bi želela grde in nešportne poteze. Nad tem sem zelo razočarana. Prvo in drugo rundo sem delala po planu, to koleno pa je skazilo celo predstavo."

Zmagi zakoncev Drnovšek so z navdušenjem pospremili tudi številni slovenski navijači, ki so sobotni večer preživeli v puljskem amfiteatru. "Zelo sem ponosna na nas Slovence. Čeprav dogodek ni bil v Sloveniji, je bilo skoraj pol tribune slovenske. Ponosna sem, da znamo podpreti športnike, tudi če niso v Sloveniji," je še dodala Drnovškova. Poleg zmag omenjenih smo pospremili še šest profesionalnih dvobojev. V glavni borbi večera je Andi Vratčić s tehničnim nokavtom porazil Sofiana Bouafio, ki je po porazu ob bučnem aplavzu naznanil konec kariere. Za potezo večera je poskrbel Amil Tutić, ki je z atraktivnim zaključkom gledalce dvignil na noge, hitro zatem pa se je v kletki iz oči v oči srečal z Janom Berusom, ki bo novembra v Ljubljani njegov naslednji tekmec.