Brave CF 100: Čakata nas dve borbi za naslov prvaka

Isa Town, 07. 11. 2025 13.40 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
1

V Bahrajnu se bo danes odvil jubilejni 100. oštevilčeni dogodek organizacije Brave CF. Čaka nas osem borb, dve izmed teh bosta za naslov prvaka. Najprej se bosta za šampionski pas mušje kategorije udarila Muhammad Mokaev in Gerard Burns, v glavni borbi večera pa se bosta za naslov v bantamski kategoriji pomerila Borislav Nikolić in Hamza Kooheji. S prenosom na VOYO začnemo ob 17. uri.

BRAVE CF 100
BRAVE CF 100 FOTO: 24ur.com

Brave CF se vrača tja, kjer se je vse začelo. "Za ta zgodovinski dogodek smo sestavili najboljši seznam borb," je dejal predsednik borilne organizacije Mohammed Shahid. In ni daleč od resnice.

V glavni borbi večera bo v akciji aktualni prvak Borislav Nikolić, ki je nazadnje izgubil pred več kot tremi leti. Atraktivnemu srbskemu borcu bo nasproti stal ljubljenec tamkajšnjega občinstva Hamza Kooheji, ki ga bo izzval za šampionski pas bantamske kategorije.

Pred tem se bo neporaženi Muhammad Mokaev, ki je doslej v karieri nanizal 14 zmag, pomeril z nevarnim Gerardom Burnsom za prvi naslov organizacije Brave CF v mušji kategoriji.

BRAVE CF 100
BRAVE CF 100 FOTO: 24ur.com

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na dogodku Brave CF 100:

Bantamska kategorija: Borislav Nikolić - Hamza Kooheji (za naslov prvaka)

Mušja kategorija: Muhammad Mokaev - Gerard Burns (za naslov prvaka)

Supervelterska kategorija: Rasul Magomedov - Bahatebole Batebolati

Supervelterska kategorija: Rami Hamed - Mohamed Salem

Mušja kategorija:Mohamed Alsameea - Mahmoud Amr

Slamnata kategorija: Mim Grubb - Fabiola Nascimento

Slamnata kategorija: Aarti Khatri - Arofat Toirova

Lahka kategorija: Hussain Al Kurdi - Nour Jopa

MMA BRAVE CF 100
