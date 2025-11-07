Brave CF 100: Čakata nas dve borbi za naslov prvaka

Brave CF se vrača tja, kjer se je vse začelo. "Za ta zgodovinski dogodek smo sestavili najboljši seznam borb," je dejal predsednik borilne organizacije Mohammed Shahid. In ni daleč od resnice.
V glavni borbi večera bo v akciji aktualni prvak Borislav Nikolić, ki je nazadnje izgubil pred več kot tremi leti. Atraktivnemu srbskemu borcu bo nasproti stal ljubljenec tamkajšnjega občinstva Hamza Kooheji, ki ga bo izzval za šampionski pas bantamske kategorije.
Pred tem se bo neporaženi Muhammad Mokaev, ki je doslej v karieri nanizal 14 zmag, pomeril z nevarnim Gerardom Burnsom za prvi naslov organizacije Brave CF v mušji kategoriji.
Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na dogodku Brave CF 100:
Bantamska kategorija: Borislav Nikolić - Hamza Kooheji (za naslov prvaka)
Mušja kategorija: Muhammad Mokaev - Gerard Burns (za naslov prvaka)
Supervelterska kategorija: Rasul Magomedov - Bahatebole Batebolati
Supervelterska kategorija: Rami Hamed - Mohamed Salem
Mušja kategorija:Mohamed Alsameea - Mahmoud Amr
Slamnata kategorija: Mim Grubb - Fabiola Nascimento
Slamnata kategorija: Aarti Khatri - Arofat Toirova
Lahka kategorija: Hussain Al Kurdi - Nour Jopa
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.