Brave CF 100: Čakata nas dve borbi za naslov prvaka

Brave CF se vrača tja, kjer se je vse začelo. "Za ta zgodovinski dogodek smo sestavili najboljši seznam borb," je dejal predsednik borilne organizacije Mohammed Shahid. In ni daleč od resnice.

V glavni borbi večera bo v akciji aktualni prvak Borislav Nikolić, ki je nazadnje izgubil pred več kot tremi leti. Atraktivnemu srbskemu borcu bo nasproti stal ljubljenec tamkajšnjega občinstva Hamza Kooheji, ki ga bo izzval za šampionski pas bantamske kategorije.

Pred tem se bo neporaženi Muhammad Mokaev, ki je doslej v karieri nanizal 14 zmag, pomeril z nevarnim Gerardom Burnsom za prvi naslov organizacije Brave CF v mušji kategoriji.