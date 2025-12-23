Brave CF 103: Borilni spektakel v Uzbekistanu

Seznam vseh borb, ki jih lahko v živo spremljate na VOYO:
Lahka kategorija: Nozim Kalandarov - Rizwan Ali
Peresna kategorija: Sardor Khudoyberdiev - Koshen Akanov
Lahka kategorija: Abdurakhmon Gafurov - Nizambek Abdrashitov
Superlahka kategorija: Mirbek Zhenishbekov - Khamzat Maaev
Supervelterska kategorija: Zagid Gaidarov - Ruslan Serikpulov
Dogovorjena teža (do 60,5 kg): Ismail Khan - Rayimbek Tazhibaev
Lahka kategorija: Owais Yaqoob - Mehmet Can Tasdoven
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.