Borilni športi

Brave CF 103: Borilni spektakel v Uzbekistanu

Buhara, 23. 12. 2025 15.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Brave CF 103

V uzbekistanski Buhari se odvija borilni spektakel Brave CF 103, kjer se bosta v glavni borbi večera udarila domačin Nozim Kalandarov in Pakistanec Rizwan Ali. Borbe lahko spremljate v živo na VOYO.

Seznam vseh borb, ki jih lahko v živo spremljate na VOYO:

Lahka kategorija: Nozim Kalandarov - Rizwan Ali

Peresna kategorija: Sardor Khudoyberdiev - Koshen Akanov

Lahka kategorija: Abdurakhmon Gafurov - Nizambek Abdrashitov

Superlahka kategorija: Mirbek Zhenishbekov - Khamzat Maaev 

Supervelterska kategorija: Zagid Gaidarov - Ruslan Serikpulov

Dogovorjena teža (do 60,5 kg): Ismail Khan - Rayimbek Tazhibaev

Lahka kategorija: Owais Yaqoob - Mehmet Can Tasdoven

voyo brave cf 103 borilni športi mma

