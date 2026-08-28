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Borilni športi

Brave premierno na Hrvaškem, kraj dogajanja bo kultna pulska arena

Pula, 28. 08. 2026 20.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Domen Drnovšek

Pula bo prihodnji konec tedna gostila borilni spektakel organizacije Brave. V osrednji borbi večera se bosta udarila domačin Andri Vrtačić in Francoz Sofiane Bouafia. Dogodek pa bo minil tudi v znamenju slovenskih borcev, na Hrvaškem bodo namreč nastopili Domen in Maja Drnovšek ter Nejc Rupreht. Prenos na VOYO.

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Legendarna in ikonična pulska arena bo gostila zgodovinski dogodek Brave 108. Ena največjih evropskih borilnih organizacij bo namreč prvič prišla na hrvaška tla. "Ta starodavni amfiteater je prestal preizkus časa, zato je gostiti sodoben borilni športni dogodek znotraj njegovih zidov privilegij, ki ga delimo z ljudmi na Hrvaškem," je o premiernem dogodku povedal predsednik organizacije Brave Mohamed Shahid. V borbi večera se bosta udarila domači Andri Vrtačić in Francoz Sofiane Bouafia.

"Nasprotnik je odličen, prvič se bom boril z borcem, ki je dosti višji od mene. Je odličen boksar in nenehno izvaja pritisk nad nasprotnikom. Kot vedno pričakujem naporno in atraktivno borbo, a ne dvomim v svojo zmago. Boriti se v tako ikonični areni in to še pred domačo publiko je zares velik privilegij. Nazadnje sem tu sicer izgubil, upam, da bo tokrat bolje. Upam si trditi, da nikjer na svetu ni boljšega vzdušja kot v Puli, zato se borbe še posebej veselim," je pred dogodkom, ki bo na sporedu prihodnjo soboto, povedal Hrvat.

Zakonca Domen in Maja Drnovšek
Zakonca Domen in Maja Drnovšek
FOTO: Luka Kotnik

Dogodek bo odet tudi v slovenske barve. Zakonca Domen in Maja Drnovšek bosta znova nastopila v istem borilnem večeru. Domna čaka težek spopad proti še enemu domačinu Eriku Pletikosu, medtem ko se bo njegova izbranka udarila s Poljakinjo Aleksandro Sokolowsko. Nejcu Ruprehtu pa bo nasproti stal Roni Pavlović. Prenos borilnega spektakla si boste lahko ogledali na VOYO.

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