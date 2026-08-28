Brave premierno na Hrvaškem, kraj dogajanja bo kultna pulska arena

Legendarna in ikonična pulska arena bo gostila zgodovinski dogodek Brave 108. Ena največjih evropskih borilnih organizacij bo namreč prvič prišla na hrvaška tla. "Ta starodavni amfiteater je prestal preizkus časa, zato je gostiti sodoben borilni športni dogodek znotraj njegovih zidov privilegij, ki ga delimo z ljudmi na Hrvaškem," je o premiernem dogodku povedal predsednik organizacije Brave Mohamed Shahid. V borbi večera se bosta udarila domači Andri Vrtačić in Francoz Sofiane Bouafia.

"Nasprotnik je odličen, prvič se bom boril z borcem, ki je dosti višji od mene. Je odličen boksar in nenehno izvaja pritisk nad nasprotnikom. Kot vedno pričakujem naporno in atraktivno borbo, a ne dvomim v svojo zmago. Boriti se v tako ikonični areni in to še pred domačo publiko je zares velik privilegij. Nazadnje sem tu sicer izgubil, upam, da bo tokrat bolje. Upam si trditi, da nikjer na svetu ni boljšega vzdušja kot v Puli, zato se borbe še posebej veselim," je pred dogodkom, ki bo na sporedu prihodnjo soboto, povedal Hrvat.