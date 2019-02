Brazilec presegel Habiba: dvakrat skočil med občinstvo in končal na tleh

Na tatamiju sta si nasproti stala večkratni zmagovalec tekmovanj pod okriljem IBJJF in svetovni prvak iz leta 2017 Erberth Santos in svetovni prvak organizacije IBJJF v absolutni kategoriji iz istega leta Felipe Pena . Kmalu po začetku borbe je Santos obsedel na tleh s poškodovanim kolenom. Ko je do njega pristopil zdravnik, se je Santos začel prepirati z nekom iz občinstva, hitro skočil na noge in se pognal v občinstvo ter zanetil pretep.

Začetno prerivanje in obračunavanje se je sicer precej hitro umirilo, a vidno razburjeni Santos še ni imel dovolj. Stekel je čez parter in napadel še enega člana iz tabora Pene, nato pa pristal na tleh. Tokrat se Santos ni tako zlahka zvlekel in je na tleh, kot je razvidno iz naslednjega posnetka, prejel nekaj močnih brc. Med drugim je z njim obračunal tudi Pena, ki je nato poskušal položaj na vsak način umiriti.

'Nekdo ga je provociral'

Za zmagovalca borbe so sicer razglasili Peno, Santos pa si je ob porazu prislužil še suspenz s strani BJJ Stars.

"Nekdo iz občinstva ga je provociral. Nekdo, ki je navijal za Felipeja in proti njemu. Že 21 let imam črni pas in v moji telovadnici mora borec, da si prisluži črni pas, biti črni pas tako na tatamiju, kot v življenju nasploh. Niti modrega pasu ne bi dal človeku, ki se pretepa na ulici. Dogodek je bil odličen in je prejel veliko pohval. Škoda je, da lahko obnašanje enega človeka na koncu izniči delo mnogih. Vem kako trdo smo garali skupaj s sodelavci. Veliko stvari sem postavil na stran, da sem lahko na prvo mesto postavil svojo strast in ta dogodek ne more uničiti dela, ki smo ga vložili v dogodek," je bil za spletno stran MMA Fightingkritičen promotor Fernando Lopes.

Santos: Žalili so mene, mojo mater in trenerja

"Borba se je začela in po nekaj minutah sem se poškodoval in zaprosil, da se borba prekine, da vidim, kaj se je zgodilo," je v izjavi za javnost zapisal Santos. "Poklicali so zdravnika, nato pa se je začelo. V tistem trenutku so me (iz nasprotnega tabora, op. a.) začeli zmerjati, označili so me tudi za opico. Bile so hude žalitve, a niso se ustavili pri meni. Žalili so tudi mojo mater, ki je niti ni bilo tam, žalili so mojega trenerja ... V tistem trenutku sem stekel do fanta, ki je žalil vse povprek in ko sem se mu približal, je prenehal in se mi opravičil. Vse je bilo v redu, a nato me je nekdo iz nasprotnega tabora udaril v obraz in zbežal,"je nadaljeval.

"Stekel sem za njim čez tatami, padel na drugo stran, nato pa so me nasprotnikovi varovanci napadli z udarci in brcami, dokler ni pritekel tudi moj tekmec in me dvakrat brcnil. Enkrat v obraz, drugič v trebuh. Nato so me člani mojega moštva uspeli izvleči. Zavedam se, da je bilo moje obnašanje povsem napačno, a z vročo glavo se enostavno nisem uspel zadržati. V tistem trenutku je neznanec preklinjal ljudi, ki jih imam rad. To se ni dogajalo preko interneta ali družbenih omrežij. Oseba je stala meter in pol stran od mene. Nihče se ne bi uspel brzdati."

Hodnik razočaran nad dogodki

Njegov izpad je sicer na las spominjal na tistega iz UFC 229, ko je Habib Nurmagomedov po zmagi nad Conorjem McGregorjem skočil iz kletke in obračunal s člani Irčevega tabora. Za komentar smo zaprosili tudi evropskega prvaka v konkurenci modrih pasov brez kimona Nejca Hodnika.

"BJJ Stars v Sao Paulu je bil spektakel brazilskega jiu-jitsuja, na katerega pa žal slabo luč meče incident, ki ga je zakuhal Santos. Erberth je znan kot precej umazan borec v sicer izjemno čistem in poštenem športu. Pri pridobivanju položajev velikokrat tekmeca udari kar s komolcem, zaradi česar si je že v preteklosti prislužil marsikatero klofuto svojih nasprotnikov. Zanimivo je tudi, da se, če borba ne gre po njegovem načrtu, enostavno kar preda. Nekaj podobnega se je, kot kaže, zgodilo tudi tokrat. Sicer je Santos dejal, da si je poškodoval koleno, a ko so mu iz tabora Pene očitali, da se ne želi boriti in da je odnehal, je čudežno ozdravel in se zapodil proti njim. Škoda, da je neljubi dogodek nekoliko zasenčil sicer odlično prireditev, na kateri so nastopili sami mojstri našega športa," je za 24ur.com povedal Korošec, ki ponavlja, da se je takšen incident v brazilskem jiu-jitsuju zgodil prvič.