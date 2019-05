Nekdanji zvezdnik prepričan: S slovesom McGregorja UFC znova postaja šport

Brendan Schaub, ki se lahko pohvali z zavidanja vredno kariero UFC borca, je danes uspešen stand up komik in komentator. Pred kratkim je na svojemYouTube kanalu gostil odličnega Dustina Poirierja, ki ga v septembru čaka dvoboj za naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji proti izjemnemu Khabibu Nurmagomedovu.



Slednji je lani oktobra v lasvegaškem oktagonu osmešil razvpitega samovšečneža Conorja McGregorja in tako najverjetneje postavil piko na i karieri irskega borca. Tisto, kar Schauba najbolj veseli, je, da se bo po njegovem mnenju z omenjenim obračunom med Dagestancem in ameriškim predstavnikom Poirierjem UFC vrnil k svojim koreninam. Brez nepotrebnega govoričenja in vnaprej načrtovanega šova v slogu zvezdnikov World Wrestling Entertainmenta, kar je bila že dolgo Schaubova želja. "Menim, da vidva s Khabibom ne potrebujeta 'trash talka', saj je stanje v našem športu drugačno, odkar ga je zapustil Conor McGregor. Verjamem, da je obdobje grdega govoričenja in zabave v slogu WWE-ja končano," se je med svojo pogovorno oddajo v nekem trenutku Schaub usmeril k septembrskemu dvoboju, ki bo zaradi izjemnega talenta obeh borcev sam po sebi privabil veliko zanimanje privržencev tega športa onstran Atlantika.