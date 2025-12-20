Naslovnica
Borilni športi

Joshua potreboval šest rund, da je Paulu zlomil čeljust

Miami, 20. 12. 2025 06.00 pred 8 urami 3 min branja 0

Avtor:
T.V.
Jake Paul Anthony Joshua

Anthony Joshua je v Kaseya Centru v Miamiju v težko pričakovanem boksarskem dvoboju premagal youtubovsko senzacijo Jaka Paula. Vsega je bilo konec v šesti rundi, ko je nekdanji svetovni prvak težke kategorije upravičil vlogo nespornega favorita in ameriškega tekmeca premagal z nokavtom.

Da je pred Jakom Paulom, ki se v zadnjih letih zelo predano posveča boksu, praktično nemogoča misija, je bilo jasno že, ko je Anthony Joshua vskočil kot zamenjava za prvotno predvidenega tekmeca Gervonte Davisa. Ne samo glede boksarskega znanja, Paul je bil v velikem zaostanku tudi z vidika telesnih predispozicij. Joshua je namreč 13 centimetrov višji, ob tem je bil na uradnem tehtanju tudi kar 12 kilogramov težji.

Spektakel v Kaseya Centru, kjer sicer domuje košarkarska ekipa Miami Heat, je postregel z devetimi boksarskimi spopadi, vse oči pa so bile uprte v glavno borbo. V samem uvodu dvoboja sicer ni bilo videti veliko zanimivega. Paul je predvsem bežal po ringu in poskušal izkoristiti redke priložnosti za protinapad, medtem ko je bil Joshua presenetljivo zadržan. Ob tem je Američan našel nevsakdanji način zavlačevanja. Od druge runde naprej se je praktično skoraj vsakič, ko se mu je tekmec približal, spustil nizko, objel Britanca okoli noge, se dal na kolena in se kmalu za tem vrgel po tleh.

Napoved konca je bila peta runda. Joshua je vknjižil dva nokdavna, po koncu runde pa je jezikavi Paul deloval povsem izčrpano in demoralizirano. Nekdanji svetovni prvak je nato le pritisnil na tekmeca in uspel dvoboj v Miamiju zaključiti. Ko je Joshua prvič zares točno in močno zadel z desnico, je Paul trdo pristal na tleh ter se ni uspel pobrati, preden je sodnik v ringu preštel do deset. Joshua je tako prišel do pričakovane zmage, a večina strokovnjakov je bila mnenja, da bi jo moral (in lahko) doseči še krepko pred šesto rundo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ni bila najboljša predstava"

Da bi se lahko prikazal v boljši luči, je po borbi priznal tudi Joshua sam. "To ni bila moja najboljša predstava. Potreboval sem malce dlje, kot sem sam pričakoval, a na koncu sem našel končni cilj. Jake Paul se je nocoj dobro odrezal, želim mu pokazati spoštovanje. Vsakič znova se je pobral. Težko je bilo zanj v ringu, a poskušal je najti pot do zmage. Moraš biti moški, da to storiš. Vsak, ki si nadane rokavice, si zasluži spoštovanje in moramo ga dati tudi Jaku. A tokrat se je pomeril s pravim borcem, ki se je v ring vrnil po 15 mesecih premora. Obrisal sem pajčevino in komaj čakam na leto 2026," je v prvem intervjuju dejal Joshua.

Brata Jake in Logan Paul po borbi.
Brata Jake in Logan Paul po borbi.
FOTO: AP

Paul je užival

Kljub porazu je bil nad dogajanjem v ringu navdušen tudi tokratni poraženec. "Dal sem vse od sebe. To je noro. Užival sem. Hvala vsem navijačem. Anthony je odličen borec in tokrat mi je sprašil rit. A to je bistvo tega športa. Vrnil se bom in še naprej bom zmagoval," je dejal Paul, ki je po borbi tudi izjavil, da mu je Joshua z zadnjim udarcem tudi zlomil čeljust. Američan ne namerava prenehati z boksom in je odločen loviti šampionski pas v kategoriji do 90 kilogramov.

boks miami anthony joshua jake paul

FNC 26 prinaša borbo leta med "Cobro" in "Cowboyem"

