Joshua potreboval šest rund, da je Paulu zlomil čeljust

Da je pred Jakom Paulom, ki se v zadnjih letih zelo predano posveča boksu, praktično nemogoča misija, je bilo jasno že, ko je Anthony Joshua vskočil kot zamenjava za prvotno predvidenega tekmeca Gervonte Davisa. Ne samo glede boksarskega znanja, Paul je bil v velikem zaostanku tudi z vidika telesnih predispozicij. Joshua je namreč 13 centimetrov višji, ob tem je bil na uradnem tehtanju tudi kar 12 kilogramov težji.

Spektakel v Kaseya Centru, kjer sicer domuje košarkarska ekipa Miami Heat, je postregel z devetimi boksarskimi spopadi, vse oči pa so bile uprte v glavno borbo. V samem uvodu dvoboja sicer ni bilo videti veliko zanimivega. Paul je predvsem bežal po ringu in poskušal izkoristiti redke priložnosti za protinapad, medtem ko je bil Joshua presenetljivo zadržan. Ob tem je Američan našel nevsakdanji način zavlačevanja. Od druge runde naprej se je praktično skoraj vsakič, ko se mu je tekmec približal, spustil nizko, objel Britanca okoli noge, se dal na kolena in se kmalu za tem vrgel po tleh.

Napoved konca je bila peta runda. Joshua je vknjižil dva nokdavna, po koncu runde pa je jezikavi Paul deloval povsem izčrpano in demoralizirano. Nekdanji svetovni prvak je nato le pritisnil na tekmeca in uspel dvoboj v Miamiju zaključiti. Ko je Joshua prvič zares točno in močno zadel z desnico, je Paul trdo pristal na tleh ter se ni uspel pobrati, preden je sodnik v ringu preštel do deset. Joshua je tako prišel do pričakovane zmage, a večina strokovnjakov je bila mnenja, da bi jo moral (in lahko) doseči še krepko pred šesto rundo.