Brez pravljičnega konca: Usik z nokavtom upokojil Bellewa

V osrednji borbi večera sta se za naslov prvaka po verzijah WBA, WBO, WBC in IBF v kruzerski kategoriji pomerila branilec in nesporni kralj kategorije, Oleksnader Usikin izzivalec, ter ljubljenec občinstva v Areni Manchester, Tony Bellew. Usik je v karieri zmagal vseh 15. profesionalnih borb in si je s trdim delom prisvojil primat v kruzerski kategoriji. Tudi Bellew je bil že prvak v omenjeni kategoriji, a je ostal brez pasu, potem ko se je za dve borbi 'preselil' v težko kategorijo. 35-letni Liverpoolčan in velik navijače Evertona je sicer zadnjič v karieri stopil v ring in imel priložnost, da v zadnjih borbi združi vse pasove v kruzerski kategoriji, a tokrat je naletel na pretežkega nasprotnika. Usik je namreč nadzoroval skoraj celotno borbo in to potrdil v osmi rundi, ko je nokavtiral Bellewa in uspešno ubranil vse naslove s 16. profesionalno zmago. Tony pa je doživel 3. poraz in se je s statistiko 30. zmag, treh porazov in enega neodločenega izida upokojil po borbi in iskreno čestital Usiku za zmago.

"Dal sem vse od sebe, a Usik je res velik, velik šampion. Premagal me je povsem pošteno in nimam si kaj očitati in res sem brez izgovorov. Oleksander je najboljši boksar, s katerim se kadarkoli stopil v ring. Eden najboljših in najboljši ga bodo težko premagali," je bil po koncu obračuna pol hvale na račun tekmeca Tony Bellew.

"Hvala Tony, hvala Manchester. Da postaneš šampion, moraš premagati šampiona in to mi je uspelo. Za menoj je najtežje leto v mojem življenju in sedaj bi se rad zgolj odpočil in preživel nekaj časa z družino. Sem samo človek in moram si pravilno razporediti cilje, ki jih želim doseči v življenju," pa je bil redkobeseden Usik, ki se je tako izognil odgovarjanju na vprašanje, ali se bo v bližnji prihodnosti preselil v težko kategorijo in se za naslov prvaka pomeril z nespornim vladarjem kraljeve kategorije, Anthonyjem Joshuo.