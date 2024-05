Britanski boksar umrl po nokavtu

Sodnik Lee Every je začel odštevati, a se je takoj ustavil, ko je videl, v kakšnem stanju je Sherif Lawal. Zdravniki so mu v ringu pomagali približno 20 minut, uporabili so tudi defibrilator, nato pa so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico Northwick Park, kjer so ga kasneje razglasili za mrtvega. "Na žalost se je zgrudil in kljub najboljšim naporom reševalcev je bil pozneje razglašen za mrtvega," so v izjavi zapisali promotorji Warren Boxing Managementa.

Dogodek v londonskem Harrow Leisure Centru je bil nato odpovedan.