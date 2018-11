'Brkata' Tajda Ratajc: Poskušala bom domov odnesti novo roko

Po nekaj več ko enem letu bo Tajda Ratajc vnovič stopila v ring. Tokrat bo njena tekmica Charikleia 'Hara' Dimitroula . Grkinja, ki ima največ izkušenj v kikboksu, v MMA ringu pa je vknjižila dve zmagi in štiri poraze. "Glede na to, da je nasprotnica visoka in se borim v ringu, bom res morala pokazati, kaj sem se naučila. Ampak kljub temu, jaz izhajam iz juda, najraje imam rokoborbo in od tega na bom nikoli odstopila. Upam, da bom pokazala kakšno novo rušenje, davljenje, ali pa da 'odnesem domov' novo roko," je za 24UR povedala Tajda, sicer 'produkt' slovite judo šole Marjana Fabjana. Vseh dosedanjih pet borb je namreč dobila na enak način. Tekmice je v prvi rundi prisilila v predajo z vzvodom na roku imenovanim armbar. Tudi zato se jo je prejel vzdevek slovenska Ronda Rousey .

Celjanka je sicer imela v zadnjih letih tudi nekaj težav s poškodbami, zato je bila tudi nekoliko manj borbeno aktivna, kot bi si sama želela. A zdaj je v življenjski formi in odločena, da dokaže svoje znanje in izpolni potencial. "Letos sem šla 'all-in'. Po zadnji borbi sem se odločila, da vložim čisto vse v svojo kariero. Mislim, da sem zelo napredovala, da imam veliko novih stvari za pokazat. Tomi Šude, Jure Cesar, Anže Jert, vsi so me dvignili na višjo raven. Mislim, da sem napredovala in grem po zmago," je odločena, ob tem pa si želi, da bi navijači čim bolj napolnili koprsko dvorano Bonifika in z glasnim navijanjem slovenske borce popeljali do zmage.



Prenos Legends Collide si boste sicer lahko prihodnjo soboto od 19. ure ogledali tudi na VOYO.