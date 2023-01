Brolihova s sedmim mestom najboljša slovenska judoistka v Almadi

Ekipa slovenskih judoistov je z udeležbo na VN Portugalske otvorila mednarodno sezono. Med osmerico se je najbolje odrezala Patricija Brolih, ki je z dvema zmagama in dvema porazoma na koncu osvojila sedmo mesto.

Tekmovanje je za slovensko ekipo otvoril David Štarkel, ki je že v petek v najlažji moški kategoriji (do 60 kilogramov) po podaljšku klonil proti Ukrajincu Dilšotu Kalmatovu. Tako kot Štarkel sta dan kasneje v kategoriji do 73 kilogramov v prvem krogu klonila oba slovenska predstavnika. Ljubljančana Martina Hojaka je prav tako po podaljšku ugnal Belgijec Jeroen Casse, Korošca Naceta Herkoviča pa Maročan Hasan Doukkali, aktualni afriški prvak do 21 let. Še lani v Malagi je bil v prvem medsebojnem dvoboju boljši slovenski reprezentant.

Že v soboto je v kategoriji do 70 kilogramov na tatami stopila tudi tretja z lanskega evropskega prvenstva Anka Pogačnik, ki je bila kot ena izmed nosilk kategorije v prvem krogu prosta. Za uvod v mednarodno sezono je nato najprej z metom v podaljšku premagala Portugalko Tais Pino. V borbi za četrtfinale pa je Kranjčanko ugnala azijska prvakinja iz leta 2021 Korejka Heeju Han.

Zadnji dan tekmovanja so nato na tatamije stopili še štirje slovenski predstavniki. V kategoriji nad 100 kilogramov je bil od Eneja Mariniča v uvodni borbi boljši Francoz Guerman Andreev. Vito Dragič pa je svoj dvoboj s Francozom Amadoujem Meitejem, po podaljšku dobil, nato je bil zanj premočan bronasti z zadnjega evropskega prvenstva do 23 let Gruzijec Saba Inanejšvili, ki je na koncu osvojil drugo mesto.

Najbolje se je v Almadi odrezala Patricija Brolih. Ljubljančanka je VN Portugalske otvorila s prepričljivo zmago nad Mongolko Erdenet-Od Batbayar. Brolihova je najprej v prvi minuti povedla z wazarijem, nato pa nadaljevala delo v parterju in s končnim prijemom potrdila zmago. Podobno borbo je nato 26-letnica ponovila tudi v drugem krogu, v katerem je Maročanko Hafso Yatim po dobre pol minute borbe vrgla za wazari, po treh minutah in pol borbe pa delo dokončala s končnim prijemom. Slovenska predstavnica se je nato v četrtfinalu pomerila s prvo nosilko kategorije – Britanko Emmo Reid, ki pa je bila zanjo pretrd oreh. Brolihova si je že v rednem delu priborila tri kazni in se morala zadovoljiti z nadaljevanjem tekmovanja v repasažu. Tam ji je nasproti stala Loriana Kuka s Kosova. Dvoboj se je po neodločenem rednem delu in po eni kazni vsaki tekmovalki nadaljeval v podaljšku, v katerem je Brolihova prejela še dve kazni in tekmovanje zaključila na sedmem mestu.

