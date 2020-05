Burns po zmagi nad Woodleyjem: Želim napasti šampionski pas

"Ni skrivnost, da sva s Kamarujem Usmanom zelo dobra prijatelja, ne nazadnje sva za moj dvoboj s Tyronom Woodleyjem tudi 'sparirala', a oba sva profesionalca. On je trenutno svetovni prvak, jaz pa želim biti njegov prvi izzivalec, čeprav se zavedam, da so ob meni vsaj še trije vrhunski konkurenti, ki čakajo na svojo priložnost," je le nekaj trenutkov po zasluženi zmagi dejal Gilbert Burns, ki je taktično povsem zasenčil pet let starejšega tekmeca.



"Vedel sem, da se mu bo poznala daljša odsotnost iz oktagona. Več kot eno leto ni imel prave borbe in s tem tudi ne pravega vpogleda v svojo pripravljenost. Sam pa sem v zadnjem obdobju v odlični formi, kar sem prikazal tudi tokrat. Zdaj bo vse odvisno od vodilnih mož organizacije, da objektivno ocenijo, kdo od nas štirih, petih si zasluži edinstveno priložnost za borbo za šampionski pas. Upam, da bom to jaz," je poudaril Burns, ki se zaveda, da imajo svojo računico tudi Jorge Masvidal, Colby Covington in Leon Edwards.

"S takšno predstavo se lahko zoperstavim komurkoli. Spoštujem vse naštete, a želim si priložnosti za naslov prvaka. Z Usmanom sva prijatelja in obenem velika profesionalca, veva, zakaj počneva to, kar počneva. Oba imava družino, ki jo je treba vzdrževati, toda v prvi vrsti obožujeva najino službo, poslanstvo ... Če bova imela obračun, verjemite, da ne boste razočarani," je še sporočil Burns.