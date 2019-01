Grozljiv zlom noge v MMA kletki

Druga karierna borba se je za Kinga končala klavrno, toda zdravniki so sporočili, da je operacija uspela in da bi okrevanje moralo potekati brez večjih težav, že naslednji dan pa je začel s fizioterapijo in stopil na poškodovano nogo.

Iz bolnišnice se je oglasil tudi nesrečni borec, ki je na družbenem omrežju zapisal: »Ne morem se dovolj zahvaliti vsem, ki so mislili name, mi poslali sporočila in mi želeli hitro okrevanje. To mi pomeni veliko, hvala vsem. Vrnil se bom še boljši.«

Tudi legendarni Anderson Silva obležal z zlomljeno nogo

King ni prvi borec mešanih borilnih veščin, ki si je med borbo zlomil nogo. Na podoben, brutalen, način je bolečino občutil tudi legendarni borec Anderson Silva, ko se je na UFC 168, decembra 2013, poškodoval proti Chrisu Weidmanu in tako še drugič zapored izgubil proti Američanu.