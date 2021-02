Gane brez večjih težav opravil z Rozenstruikom

Ciryl Gane ostaja neporažen tudi po svojem osmem nastopu med profesionalci. Odlični francoski težkaš je na UFC spektaklu v Las Vegasu po enoglasni sodniški odločitvi "ugnal" Surinamca Jairzinha Rozenstruika. Surinamec je na svoji trinajsti dvoboju vpisal drugi poraz. 'Bon Gamin' je osvojil vseh pet rund, tako da sodnikom ni naložil pretežkega dela. Njegovo odlično gibanje v oktagonu in distanca, ki jo je uspel držati proti tekmecu sta bili nerešljiva uganka za 32-letnega Surinamca, ki je ves čas dajal vtis, da nima protiorožja za izvrstnega 30-letnega Francoza. Gane je zadeval iz bližine in distance, ves čas vršil pritisk na nasprotnika in mu ni dal dihati. Francoz je med borbo lepo kombiniral nožno in ročno tehniko, se pravočasno izmikal in pravzaprav brez večjih težav premagal do tega trenutka četrtopostavljenega tekmeca. Rozenstruik je bil preprosto nadigran ...

Rezultati UFC večera v Las Vegasu:

Ciryl Gane def. Jairzinho Rozenstruik enoglasna odločitev sodnikov (50-45 x3)

Magomed Ankalaev def. Nikita Krylov enoglasna odločitev sodnikov (29-28 x3)

Montana De La Rosa vs. Mayra Bueno Silva neodločeno večinska odločitev sodnikov (28-27, 28-28 x2)

Pedro Munhoz def. Jimmie Rivera enoglasna odločitev sodnikov (30-27 x2, 29-28)

Alex Caceresdef. Kevin Croom enoglasna odločitev sodnikov (30-26 x2, 30-27)



Uvodne borbe:

Thiago Moises def Alexander Hernandez enoglasna odločitev sodnikov (30-27 x2, 29-28)

Alexis Davis def. Sabina Mazo enoglasna odločitev sodnikov (30-27 x2, 30-26)

Ronnie Lawrencedef. Vince Cachero tehnični KO (R3, 2:38)

Dustin Jacoby def. Maxim Grishin enoglasna odločitev sodnikov (29-28 x3)