Čaka nas spopad vselej atraktivnih Briana Ortege in Yaira Rodrigueza

Po novi dominantni predstavi Alexandra Volkanovskega , ki je na UFC 276 znova premagal Maxa Hollowaya in tako že četrtič zapored obranil naslov prvaka peresne kategorije, se nadaljuje iskanje izzivalca, ki bi resno izzval Avstralca. Še najbližje zmagi nad Volkanovskim je bil septembra lani Brian Ortega , ki nikakor ni želel kloniti pod močnimi udarci prvaka, in je bil v tretji rundi dvakrat povsem blizu zmagi s podreditvijo.

Ortega sedaj čaka še en težek izziv, ki sliši na ime Yair Rodriguez . Mehičan, ki je kariero v UFC-ju začel z zmago na borilnem resničnostnem šovu The Ultimate Fighter: Latin America , zadnjih nekaj let velja za enega najatraktivnejših borcev v ameriški MMA organizaciji. Američan se trenutno nahaja na drugem mestu lestvice izzivalcev prvaka, Mehičan pa na tretjem, zato bi njun spopad lahko dal naslednjega izzivalca nespornega prvaka Volkanovskega.

Rodriguez na drugi strani pa se še ni boril za naslov prvaka in bi bil kaj hitro lahko naslednji na vrsti. 'El Pantera' je v dolgoletnem stažu pri UFC-ju prepričljivo premagal trdožive borce kot so Dan Hooker, Andre Fili in Jeremy Stephens, prepričljivo pa je premagal tudi legendarnega B.J. Penna in atraktivno v zadnji sekundi borbe nokavtiral Čana Sung Junga. Ob omenjenih zmagah je v osmih letih pri ameriški organizaciji, kjer se zaradi poškodb ni boril tako pogosto, kot bi si želel, klonil le proti legendarnemu Frankieju Edgarju in enemu najboljši peresnokategornikov vseh časov Maxu Hollowayu.

Poleg Ortege in Rodrigueza se bosta v glavnem delu dogodka pomerila še dva perspektivna peresnokategornika in sicer Shane Burgos ter Charles Jourdain. Burgos se je po dveh tesnih a bolečih porazih proti Joshu Emmettu in Edsonu Barbozi novembra lani vrnil na zmagovalno pot z dominantno predstavo proti Billyju Quarantillu, pet let mlajši Kanadčan pa je v nizu dveh zaporednih zmag, ki jih je dosegel zelo prepričljivo.

V glavnem delu dogodka bomo videli tudi dve borbi v ženski konkurenci. Predzadnja borba večera bo pripadla deseto in enajso postavljeni borki na lestvici slamante kategorije Michele Waterson in Amandi Lemos. Obe borki sta zadnjo borbo izgubili, zato bo zmaga za dekleti še toliko bolj pomembna. Glavni del dogodka pa bosta otvorili veteranki Lauren Murphy in Miesha Tate, ki bi se morali pomeriti že na borilnem spektaklu UFC 276, a je bila njuna borba zaradi Murphyjine okužbe s koronavirusom prestavljena za dva tedna. Murphyjevo se bo po porazu v borbi za naslov prvakinje z dolgoletno kraljico UFC-jeve mušje kategorije Valentino Ševčenko želela tokrat zmagati in se ohraniti pri vrhu kategorije, nekdanja UFC-jev prvakinja bantamske kategorije Miesha Tate pa se bo sploh prvič v karieri pomerila v mušji kategoriji.