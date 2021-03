Canelo Alvarez dobil zvezdo na slovitem pločniku v Hollywoodu

Saul "Canelo" Alvarez se je na slovitem pločniku pridružil številnim velikanom iz sveta športa in zabave. Kljub trenutnim omejitvam se je zbralo kar nekaj radovednežev in privržencev Mehičana, ki se pripravlja na spopad z Angležem Billyjem Joejem Saundersom.

"Res sem počaščen, čutim veliko čast in sem zelo ponosen, da sem tu in da predstavljam mojo državo, to je res neverjetno," je bil poln vtisov Alvarez, ki je kot je že v navadi pustil odtis nog in rok.

'Vem, da bo dvoboj težak'

O dvoboju s Saundersom je povedal: "Je zelo strateški borec, je dober borec in težko bo, a stoodstotno sem osredotočen. 8. maja bom dal vse od sebe, pokazal bom vse, kar znam, ker vem, da bo dvoboj težak."

Prihajajoči spopad prvaka po verzijah WBA in WBC naj bi v živo ob ringu pospremilo kar 60.000 ljudi, Alvarez pa obljublja, da bo za varnost na stadionu v Arlingtonu poskrbljeno.

"Vem, da bomo zelo previdni. Počaščen sem, da bo to prvi dogodek po pandemiji, ki bo odprt za javnost, sledili pa bomo vsem normam in navodilom, zelo pa sem počaščen, da bo to prvi dogodek po pandemiji,"ješe povedal Alvarez.