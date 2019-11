Canelo Alvarez je velik! Z nokavtom v 11. rundi ugnal Kovaljova

Čeprav je bil Saul Canelo Alvarez velik favorit na stavnicah pa ne gre pozabiti, da je za ta dvoboj skočil dve kategoriji višje in zaplaval v tvegane vode. Da so se stavničarji motili, dokazuje dejstvo, da je Sergej Kovaljov večino dvoboja boksal aktivneje od izzivalca in, vsaj na oko, bil tudi v prednosti.

Canelo je poskušal z bliskovitimi kontraudarci kaznovati Rusa za vsak močnejši udarec, a pretiranega uspeha s tem ni imel. Kljub temu pa je Mehičan, kot je bilo pričakovati, dobro napadel telo prvaka in mu s tem zbil kar nekaj sape, kar se je izkazalo kot zelo pametna naložba v nadaljevanju. Ko se je že zdelo, da bo Alvarez, potem ko je izgubil večino od prvih petih rund, začel poveljevati v ringu, je Kovaljov spremenil taktiko in po svojih kombinacijah zapiral izzivalca v klinču. S tem je relativno uspešno razbil Canelov ritem v sedmi, osmi in deveti rundi.