Canelo in Charlo obljubljata spektakel brez primere

Pred nami je epski boksarski spektakel spektakel. Vse oči bodo uprte v T-Mobile Areno, kjer se bosta pomerila Canelo Alvarez in Jermell Charlo, dva nesporna prvaka v svoji kategoriji. Slednji sicer v srednji, zato se je moral opogumiti in se v želji po statusu boksarske legende podati v kategorijo višje, kjer pa ga čaka z enim izmed najboljših boksarjev vseh časov.

"Sem bojevnik. Naredil sem, kar sem moral, in zdaj sem kjer sem. Mislim, da se Canelo še ni soočil z borcem mojega kalibra. Boril se je z odličnimi borci, a jaz ponujam nekaj, česar še ni videl," je bil samozavesten Charlo na zadnji novinarski konferenci in dodal: "Kljubujem boksarski znanosti. Sem eden izmed fantov iz nove dobe in borim se že celo življenje. Nihče se ne more primerjati s tem, kar sem preživel jaz. Zaslužim si biti v tem položaju in zdaj moram dokazati svojo vrednost."