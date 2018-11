Tudi Canelo Alvarez želi izzvati Floyda Mayweatherja

"Kadarkoli je on pripravljen, sem pripravljen tudi jaz," je USA TODAY Sports citiral Alvareza. "Če pride dan, ko si želi priti iz pokoja za to (borbo, op. p.) ... Zdaj sem drugačen borec, zrelejši, sem velikan, borec A-ravni in bila bi izvrstna priložnost. Že od nekdaj sem si želel te revanše, zdaj pa sem izkušenejši in zrelejši. Ta borba se bo morda zgodila in izkušnja bo izjemna."

Mayweather je za december sicer napovedal revanšo z Mannyjem Pacquiaom, a nič ne kaže, da se bo kaj zgodilo. Alvarez je svoj poraz iz leta 2013 opisal kot "zelo dolgočasno borbo".

"Ni se prišel borit. Zmagal je zavoljo izkušenj," meni Mehičan, ki je sicer zelo poglobljeno spregovoril o morebitni borbi z Američanom, ki se ponaša s 50 zmagami na 50 borbah. Vse kaže na to, da vsaj v Alvarezovem taboru že zelo resno razmišljajo o borbi, je pa "Canelo" bolj kot ne zavrnil možnost, da bi se kdaj v slogu Mayweatherja spopadel z borcem iz sveta mešanih borilnih veščin.

"Šlo je bolj za zabavo. Borba se je na veliko prodajala, vsi so jo gledali, veliko so prodali, veliko plačil za ogled. Dogodek je bil spektakularen ... Opravila sta svoje delo in naredila velik, ogromen dogodek za služenje denarja,"je o lanski borbi Mayweatherja in McGregorja povedal Alvarez, ki je v zadnjem času tudi sam zelo "produktiven".

Ni si predstavljal takšne finančne neodvisnosti

Ob nedavni zmagi nad Genadijem Golovkinom naj bi zaslužil okoli 43 milijonov evrov, s podpisom pogodbe s spletno platformo DAZN, ki bo predvajala njegovih enajst naslednjih borb, pa si obeta kar 320 milijonov evrov. To je najdonosnejša pogodba v zgodovini katerega koli športa.

"Nikoli si nisem predstavljal veličine vsega tega," je o pogodbi povedal Alvarez, ki priznava, da si med odraščanjem na mehiškem podeželju česa takega ni predstavljal.

"To ni bila moja vizija. Vedel sem, da bi se lahko zgodilo, a niti nisem mogel verjeti in o tem niti nisem mogel sanjati. A zdaj to imam, videl sem, kako se je vse skupaj uresničevalo in zdaj to živim. Lahko le verjamem, da nekatere reči še prihajajo. Še veliko reči prihaja,"je za konec še napovedal 28-letnik iz Guadalajare.