Canelo Alvarez zlahka opravil s Smithom in združil naslove

Mehiški boksarski superzvezdnik Saul "Canelo" Alvarez je v San Antoniu po soglasni sodniški odločitvi premagal Britanca Calluma Smitha in si priboril manjkajoče naslove v supersrednji kategoriji po verzijah WBA, The Ring in WBC.

icon-expand Alvarez (na fotografiji) med proslavljanjem zmage po nokavtu Sergeja Kovaljova. FOTO: AP Z dominantno predstavo je Saul Alvarez zadal prvi poraz britanskemu izzivalcu Callumu Smithu, ki mu je, med drugim, odtujil šampionski pas svetovnega prvaka supersrednje kategorije po verziji WBA. Mehiški as si je zagotovil tudi prosti pas po verziji WBC in v San Antoniu brez kakršnih koli težav slavil po sodniški odločitvi (119-109, 119-109 in 117-111) za svojo že 56. zmago na 57 dvobojih, edini poraz mu je zadal Američan Floyd Mayweather Jr.pred že kar sedmimi leti. Po ocenah boksarskih komentatorjev je še utrdil svoj status enega najboljših, če ne celo najboljšega boksarja ta hip. Alvarez, najbolje plačani boksar na svetu, je zdaj prvak štirih težnostnih kategorij, potem ko je pred dvobojem s Smithom priznal, da je obračun z Otočanom precej tvegan. 30-letni Liverpoolčan je v Teksas prišel brez poraza, a kljub izraziti prednosti v višini ni imel nikakršnih možnosti ob nepopustljivih direktih Alvareza, ki so ga stiskali ob vrvi. 'Želim vse pasove, ni važno, kdo jih ima'

"To je eden najboljših večerov, ki sem jih imel. Eden največjih večerov. A želim še več. Želim vse pasove, ni važno, kdo jih ima," je bil po zmagi v pogovoru za DAZN poln elana Alvarez, ki je dejal, da je bil od začetka dvoboja prepričan, da lahko Smithu hitro odvzame veliko moči. "Povsem sem sesut. Sem sem prišel zmagat. A nimam izgovorov, bil je zelo dober. Nocoj bi lahko prikazal boljšo podobo samega sebe. On se je izkazal in je bil boljši mož," je v Alamodomu priznal Smith. Alvarez je tudi dejal, da je pripravljen na že tretji dvoboj s Kazahstancem Genadijem Golovkinom, rekoč: "Ne bežim pred nikomer. Boril sem se z najboljšimi. Svetu sem pokazal, da se borim z najboljšimi." icon-expand