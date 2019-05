Canelo vs. Jacobs: petelina sta se šopirila že na tehtanju

Spomnimo: gre za najbolj odmeven boksarski obračun v tem letu, Mehičan in Američan pa se bosta spopadla v bitki za naslov za prvaka v srednji kategoriji, v igri pa bojo pasovi WBA Super in WBC, ki ju brani Alvarez, ter IBF, ki je trenutno v lasti Jacobsa.

Oba petelina sta sicer uspešno prestala tehtanje – Jacobsu so namerili 72,5 kilograma, Alvarezu pa nekaj sto gramov manj. "Čustva letijo visoko. Ne mislim se umikati pred izzivom mojega življenja. Vse kar delam, je za mojo družino. Vse kar počnem, je za Brooklyn (rojstno mesto, op. p.) in kulturo," je bil jasen Jacobs, ki v obračun vstopa v vlogi 'underdoga', na tehtanju pa je z glavo skušal odriniti Mehičana. "Opazil sem strah in to, kar je naredil, je bil znak strahu," je bil po tehtanju in preizkušanje trdote nasprotnikovega čela glasen Alvarez.