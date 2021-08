Cannonier in Gastelum se želita z zmago približati prvaku Adesanyji

Serijo treh zaporednih borilnih noči (Fight Night) najprestižnejše organizacije mešanih borilnih veščin UFC otvarja borilni spektakel, katerega glavna borba večera bo obračun med tretjuvrščenim in devetouvrščenim izzivalcem srednjetežke kategorije. Na nasprotnih straneh oktagona bosta stala 37-letni vsestranski borec Jared Cannonier in 29-letni zmagovalec UFC-jevega borilnega resničnostnega šova The Ultimate Fighter Kelvin Gastelum (kar mu je pri 21 letih uspelo kot najmlajšemu v zgodovini).

Cannonier je v UFC debitiral leta 2015 v težki kategoriji in se nato po dveh borbah preselil v poltežko kategorijo, kjer je nanizal dve zmagi in tri poraze, med drugim tudi proti trenutnemu prvaku Janu Błachowiczu. Nato se je Teksašan preselil še kategorijo nižje in se v njej tudi ustalil. V srednjetežki kategoriji je zabeležil tri zaporedne zmage, med drugim premagal bivšega prvaka in legendo tega športa Andersona Silvo, izgubil pa je šele v svoji četrti borbi v tej kategoriji, in sicer je po soglasni sodniški odločitvi oktobra lani klonil proti bivšemu prvaku Robertu Whittakerju. Whittaker je kot prvouvrščeni izzivalec najverjetneje naslednji, ki se bo pomeril z aktualnim prvakom Israelom Adesanyo, ki mu je oktobra 2019 tudi odvzel šampionski pas. Avstralec vse od debija v srednjetežki kategoriji, pa do borbe z Adesanyo, ni izgubil (8 zmag), izgubil pa ni niti po tem in je trenutno v nizu treh zaporednih zmag. Cannonier bi se z morebitno zmago proti Gastelumu tako zavihtel na drugo mesto izzivalcev, ki trenutno pripada neaktivnemu Paulu Costi, ki se je nazadnje boril septembra lani prav proti Adesanyi in prepričljivo izgubil po tehničnem nokavtu v drugi rundi. Cannonier bi tako moral počakati na razplet med Whittakerjem in Adesanyo in si pri poznih 37 letih (ali kasneje) končno prislužil borbo za naslov nespornega prvaka.

Gastelum je s finalno borbo resničnostnega šova The Ultimate Fighter tudi debitiral v organizaciji UFC in si z zmago proti Uriahu Hallu prislužil pogodbo z omenjeno organizacijo. Od takrat je v oktagonu stal še 18-krat in slavil 11-krat (eno zmago so mu zaradi THC-ja v krvi naknadno odvzeli), ob tem pa zabeležil sedem porazov. 29-letni borec iz San Joseja se tako kot njegov nasprotnik želi povzpeti do borbe za naslov prvaka in povratnega obračuna proti Adesanyji. Gastelum se je z Novozelandcom že pomeril aprila 2019, takrat za naslov začasnega prvaka, a po petih rundah izvrstne borbe izgubil po soglasni sodniški odločitvi. Po bolečem porazu se je Gastelum od borbe za naslov prvaka precej oddaljil, saj je izgubil dve borbi zapored (proti Darenu Tillu in Jacku Hermanssonu), nato februarja letos premagal Iana Heinischa in zgolj dva meseca kasneje vskočil v borbo proti prvouvrščenemu izzivalcu Whittakerju in izgubil po soglasni sodniški odločitvi. Z zmago proti Cannonierju bi se Gastelum zagotovo povzpel po lestvici izzivalcev, a bi verjetno nato potreboval še kakšno zmago, preden bi znova dobil priložnost boriti se za šampionski pas.